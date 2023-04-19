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百岳達人「換妻偷拍」外流挨告　他竟1招反報復

李男（前排紅外套男）在登山界小有名氣，曾創下87天登台灣百岳的成績，卻傳出用針孔偷拍換妻同好影片，並違約外流給他人。（圖／翻攝畫面）

▲李男（前排紅外套男）在登山界小有名氣，曾創下87天登台灣百岳的成績，卻傳出用針孔偷拍換妻同好影片，並違約外流給他人。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

「百岳達人」李姓男子曾因綠帽癖（或稱NTR，藉由伴侶與第三者發生性關係而獲得快感）、偷拍性愛影片外流挨告登上新聞版面，經過2年的司法審理，其被告違約與侵害配偶權案均被高等法院判決有罪，須賠償被害夫妻，這對夫妻原以為司法已還他們公正，但沒想到，李男卻加碼反控誣告、恐嚇、妨害風化，讓期待回歸平靜生活的被害夫妻生活遭到重擊。

李男今年53歲，曾經與另外3名登山好手創下87天登台灣百岳的紀錄，在登山界小有名氣，同時也有藥劑師身分，曾有過一段婚姻的他，與前妻在一起時就參加過許多天體活動，甚至在溫泉、KTV大膽露出、交換伴侶。

提告李男違約的林先生（42歲）是電腦工程師，他表示，約2年前在朋友聚會認識李男，因為對方是台灣百岳達人，陽光名人的形象讓他更加信任，沒想到，認識後竟是惡夢開始，不但李男以藥物誘使他與李男的楊姓女友、前妻發生關係並偷拍，還偷拍他與妻子在房內親密畫面。林先生發現被偷拍的性愛影片後與李男對質，李男不僅下跪道歉，還拿出30萬元當作賠償，並簽下保密合約確保影片不會外流。

林先生遭設計與李男前妻、自己老婆發生性行為的過程遭李男偷拍，氣得林先生前往警局報警。（圖／投訴人提供）

▲林先生遭設計與李男前妻、自己老婆發生性行為的過程遭李男偷拍，氣得林先生前往警局報警。

但事後，李男不顧合約的約定，私自將畫面外流給他人，林先生憤而對李男提出違約告訴，林妻也對楊姓女友提出侵害配偶權告訴。歷經近2年的司法審理，最後高等法院判決李男違約確定，證明他偷拍並外流性愛影片；而楊姓女友也因侵害配偶權確立，須賠償林先生夫妻，2案皆不可再上訴。

林先生說，原本以為勝訴後，獲得司法上的公理正義，事件也可以漸漸落幕，與妻子可以回歸平淡的生活，但李男卻針對2年前被發現偷拍時，林先生的氣憤話語提出恐嚇告訴，又對林先生提供給媒體的畫面提告妨害風化，甚至林妻對李男提告恐嚇不成，李男現在又反告林妻誣告。

林先生痛批，雖然目前林妻的誣告罪經判決已不成立，但恐嚇、妨害風化案仍在審理中，李男卻在調解時要求林男簽下同意偷拍外流的保密合約，才願意不再提告，根本是將司法當作報復工具，用來掩蓋涉及不法的事實。

李男簽下字據同意賠償30萬元給林男夫妻，補償偷拍的精神損失，林男才撤銷偷拍告訴。（圖／投訴人提供）

▲李男簽下字據同意賠償30萬元給林男夫妻，補償偷拍的精神損失，林男才撤銷偷拍告訴。

因為之前將近2年的官司折磨，對於林先生夫妻倆的生活造成極大影響。林先生說「這2年來，李先生不但在開庭時以及在媒體上宣稱我們夫妻，為換妻聯誼同好等不實言論，雖然妻子提告侵害配偶權勝訴後，得以間接證明李先生是說謊，但其言論已嚴重影響我妻子的名譽，不僅讓妻子擔心外界眼光、辭去工作，還需到精神科就醫，我們飽受濫訟的糾纏，真的只想回到平靜的生活。」

李男面對指控內容表示，自己也深受其擾，多次向林先生提出和解方式，但林先生卻在官司期間在網路散布偷拍的不實指控，才會讓他多次向林男夫妻提告，他也澄清自己絕無對外宣稱林妻為換妻成員，僅在法庭上供稱林男為同好，所以才會拍攝相關畫面，林先生應該都知道。

李男強調，因為林先生在網路上散布偷拍訊息，帶團登山工作受到影響，自己所開設的健康食品公司也遭到批評，實在忍無可忍，才會對他們夫妻提告。目的就是不希望林先生不斷散布，如果對方有意願和解，雙方可以面對面坐下好好談，提出最好的方式來解決後續問題。

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