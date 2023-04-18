警追逃逸移工1公里沿路請求幫忙...都沒人理　還好他也跑不動了

記者邱中岳／台北報導

北市中山分局員警12日下午執行巡邏勤務，於大直一處婚宴會館門口見1名外籍男子騎車形跡鬼祟，還不時瞄向警員，隨即上前攔查，男子棄車逃逸，機車側柱還頂住警員腳背，員警立刻上前追趕，沿路在小巷穿梭1公里後，終於在捷運站旁逮人，其間警員不斷喊路人幫忙，卻無人願意上前協助。

警方調查，34歲的荷姓男子日前來台工作，4月初被雇主通報逃逸。12日下午5時許，他騎機車出沒在北市中山區大直知名婚宴會館旁，警員巡邏時見其邊騎車邊瞄向警員，立刻上前盤查，沒想到男子立刻拔腿就跑。

▲警員巡邏見到外籍騎士（紅圈）神色慌張逃逸，追捕1公里後制伏沒力氣的逃逸外勞。（圖／記者邱中岳翻攝）

當下荷姓男子機車邊柱還撞到警員腳背，員警忍痛上前追趕，雙方在巷弄內穿梭1公里，荷姓男子還直接衝進馬路，不顧現場車流，員警繼續追趕，終於在捷運劍南站旁的巷子內查獲跑不動的荷性男子。

▲荷姓外勞（右）因不想在北投雇主公司上班，逃逸後打零工維生，被警員盤查當場上演追逐。（圖／記者邱中岳翻攝）

追查發現，荷姓男子為越南籍，申請來台工作，原本在北投雇主家從事製造業技術人員工作，但在4月初卻逃亡，被雇主通報失聯移工，荷男失聯期間到處打零工維生，警方送交移民署專勤隊續辦。

值得一提的是，警員追逐期間不斷請路過行人幫忙，卻沒有人願意上前協助，警方也希望，民眾見到警員追捕嫌犯時，能夠適時的盡一份心力，協助維護社會治安。