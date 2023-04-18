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屏東新園鹽埔漁港公保地還地於民　都市計畫變更完成

▲說明會 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲「變更鹽埔漁港特定區計畫」案說明會 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府辦理「變更鹽埔漁港特定區計畫（公共設施用地專案通盤檢討）」案，第一階段都市計畫變更審議程序的作業已經完成，後續將由縣府地政處接續辦理第二階段公辦市地重劃作業。

「變更鹽埔漁港特定區計畫（公共設施用地專案通盤檢討）」案都市計畫作業自2020年3月公展以來，經蒐集民眾、地主意見以及屏東縣都市計畫委員會、內政部都市計畫畫委員會審議後，於2022年11月8日經內政部都委會審議通過，並由縣府自2023年3月15日至4月17日舉辦再公展作業，再公展期間於3月30日下午3點在新園鄉共和社區照顧關懷據點舉辦說明會。

說明會當天約30多位地主到場關心，經縣府說明後民眾多表示對於都市計畫變更方案無意見，期待後續重劃程序能儘速進行。

縣府城鄉發展處表示，鹽埔漁港特定區都市計畫為縣定計畫區，也是全縣第一個全案通過內政部審議的計畫區。該計畫區自民國1988年劃設以來，尚有部分公共設施保留地未徵收開闢，這次縣府透過公共設施用地專案通盤檢討，將長期私有公設保留地之學校、公園、兒童遊樂場等用地予以檢討，檢討總面積3.26公頃，涉及地主約101人。

其中，面積最大的為學校用地（國小二）約2.15公頃，位於鹽埔漁港舊聚落中心區，是自75年鹽洲國民小學中興分班停辦後，長久以來未能開闢，致無論公有或私有土地皆未能妥善使用；因此，縣府透過都市計畫變更及跨區市地重劃方式，解編公共設施保留地，並同時開闢部分公園用地、道路用地等，一方面提升都市公共設施服務水準，另一方面也可達成還地於民之目標。

縣府說，這次通盤檢討跟過去最大的不同是，在解編舊公設的同時，也將新的公設開闢到位，讓市民不僅可以分回新的可建築用地，亦可就近享受到新的公共設施服務，擁有幸福、安居的生活環境。而這次辦理全縣29處都市計畫區專案通盤檢討案件，目前全數案件已於2022年3月報請內政部都委會審議中，後續皆會循此模式加速辦理，以期早日完成還地於民的目標。

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