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社會 社會焦點 保障人權

社會安全網補破網 精衛法修法採專家參審強制住院

▲司法院少家廳廳長謝靜慧說明精神衛生法修法 。（圖／記者蘇位榮攝）

▲司法院少家廳廳長謝靜慧（右）說明精神衛生法修法 。（圖／記者蘇位榮攝）

記者蘇位榮／台北報導

「精神衛生法」重大修正。近年屢傳精障殺人，社會安全網出現破洞，司法院就「精神衛生法」有關司法審查部分進行修法，引進專家參審制，醫師進入法院擔任合議庭成員，對於罹患精神疾病的嚴重病人「強制鑑定」，並決定是否「強制住院」和「強制社區治療」，同時採取「法官保留」原則，病人、家屬及病權團體若認為不妥，可以聲請停止，由合議庭審查定奪。

近年連續發生精神障礙者隨機殺人案件，震驚社會，立法院質疑社會安全網出現漏洞，社政衛生與司法警政單位未及時補破網，精障者多未就醫，社區不定時炸彈隨時爆發，這項修法可視為社會安全網的縫補措施。

司法院少年及家事廳廳長謝靜慧表示，「精神衛生法」於111年12月14日三讀修正通過，二年後正式施行，衛福部將在這二年期間佈建71個心理衛生中心和2744個社區關懷訪視員，協助醫療院所關注嚴重精神病患的病人。

按照精神衛生法修法，中央主管機關成立精神疾病強制社區治療審查會，二位專科醫生若診斷病患有強制社區治療必要（也就是病人平日仍在社區中生活，但須吃藥打針），經指定精神醫療機構向審查會提出申請，審查決定後，病人、家屬或病權團體可提出司法救濟停止社區治療。

對於嚴重病人傷害自己或他人之虞，經專科醫師診斷有全日住院治療的必要，精神醫療機構可以緊急安置，並交由二位以上專科醫師實施強制鑑定，鑑定結果仍認為有全日住院必要，病人若是拒絕或無法表達時，精神醫療機構可向法院提出聲請強制住院。法院審理程序，將由二位以上專家參審員（衛福部推薦的精神科醫師 或病友團體，任期二年）和法官共同組成專家參審的合議庭審理，決定是否強制社區治療或是強制住院。評估強制住院的審查程序採遠距審理，以宣示筆錄代替裁定。

謝靜慧表示，這次修法擴增司法審查的對象範圍，從既有的嚴重病人停止緊急安置及停止強制住院，擴及強制住院聲請、延長及停止強制社區治療等，以充分保障嚴重病人健康及人身自由權益；司法審查時，由醫療專家、病權團體代表及職業法官，共同組成第一審「專家參審法庭」審理，納入跨領域多元、專業意見，兼顧醫療專業與嚴重病人人權保障等需求。

謝靜慧指出，「專家參審新制」是我國就嚴重病人保護安置事件首次採行的審判模式，涉及法院管轄(含指定精神醫療機構所在地轄區)及法庭審理模式重大變動。參審員將由衛生福利部推薦，經司法院法官遴選委員會遴定，提請司法院院長任命。

謝靜慧說明，「精神衛生法」的專家參審制，在法庭環境與制度設計上，必須兼顧嚴重病人的特殊身心需求及法律正當程序保障，而採行必要措施（如：在遠距審理醫院端建置適當詢問處所，以符合身心障礙者權利公約近用司法等正當程序要求）；司法院為配合精神衛生法修法，另草擬修正「家事事件法」，對於嚴重病人聲請或延長強制住院和停止強制社區治療，均改為向法院聲請許可，並採行專家參審制度，這項修法草案將於近日函請立法院審議。
謝靜慧表示，有關新制所涉基礎規劃項目及相關子法研修(訂)，司法院刻正研議推動執行計畫，成立工作小組，期能透過跨專業科際的整合與協力，全面建置與推動新制，完善保障嚴重病人的健康及人身自由權益。

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