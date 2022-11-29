精神衛生法三讀！有傷害傾向患者　強制住院採法官醫生民團「參審制」

▲立法院會29日三讀通過修正《精神衛生法》部分條文。（示意圖／視覺中國）

記者杜冠霖／台北報導

立法院會29日三讀通過修正《精神衛生法》部分條文。刪除現行條文中對於嚴重病人「得僅經其保護人同意」等規定，落實病人知情同意權。新法也明定，精神疾病患者有傷害他人或自己、或有傷害之虞者，「強制住院」改採法官保留原則並採參審制，強制住院不得超過60天。

《精神衛生法》自民國79年修訂以來已經過32年，政院今年1月通過修正草案，5大重點包含：推動心理健康促進、積極佈建社區心理衛生中心及多元社區支持、精進病人協助及前端預防、強化通報及危機處理機制、病人強制住院改採法官保留原則並採參審制，立院雖於5月初審通過，但有多項保留條文待協商，直到今日三讀通過。

根據現行《精神衛生法》規範，警察機關或消防機關於執行職務時，發現精神疾病患者有傷害他人或自己、或有傷害之虞者，應通知當地主管機關，並由法官裁定、社區治療審查會協助指定精神醫療機構就醫。強制住院期間不得超過60天。

但在《精神衛生法》修正草案三讀通過後，精神疾病強制住院、社區治療部分，由現行規定的中央主管機關強制鑑定、社區治療審查會審查，改為參審制，由法官、精神科專科醫師、病人權益促進團體組成。

強制住院部分，若經2位以上指定專科醫師鑑定有延長強制住院必要，精神醫療機構應於屆滿14天前向法院聲請裁定延長，但次數以一次為限，規定不得超過60天。若病人在強制醫療期間未依規定接受醫療，地方主管機關得請警察或消防機關協助。

由於新法牽涉跨部會，三讀條文提及，有關《精神衛生法》的施行日期，除了強制社區治療、強制住院治療條文及對應罰則，施行日期由行政院會同司法院訂定，其餘條文自公布後2年施行。