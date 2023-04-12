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憲哥推薦防水藍芽喇叭　臺大盃熱舞大賽人氣票選大方抽　

校園活動小組／特別報導

2023最熱血的臺大盃熱舞大賽來了！台灣最具指標性的職業排舞比賽熱鬧登場。
看舞林高手齊聚一堂，在街舞圈華山論劍的舞台上一拚高下！誰，最終能以王者之姿站在舞台上？

新聞雲App 邀請你一起為喜愛的隊伍加油，快來參加《ETtoday x 泰山冰鎮 29th臺大盃熱舞大賽》人氣票選活動，不只幫助人氣隊伍獲獎，參加投票還有百項好禮等你來抽！點我投票去＞＞＞

▲▼第29屆臺大盃熱舞大賽網路人氣票選，下載新聞雲App天天投票，就有機會抽中Samsung Galaxy A54 5G手機及立體聲吸盤防水藍芽喇叭等100項好禮。（圖／活動小組）

▲▼第29屆臺大盃熱舞大賽網路人氣票選，下載新聞雲App天天投票，就有機會抽中立體聲吸盤防水藍芽喇叭等100項好禮。（圖／活動小組）


《ETtoday x 泰山冰鎮 29th臺大盃熱舞大賽》活動自即日起開始，至 5 月 19 日中午12點結束。今年參與人氣票選的隊伍也相當的多元，有2021年獲得臺大盃熱舞大賽的冠軍隊伍《ㄎㄨㄢˊ》、兄妹檔谷氏兄妹》以及帶著全村希望的宜蘭泰雅妹妹》，快幫你支持的隊伍集氣加油！

票選第一名的隊伍可獲得獎金8,000元以及Samsung Galaxy A34 5G手機、第二名則可獲得獎金7,000元、第三名則可獲得獎金5,000元；參與投票的網友還有機會抽中Samsung Galaxy A54 5G手機憲哥JACKY WU立體聲吸盤防水藍芽喇叭KAIAOLA品味居家生活潔淨禮盒ETtoday限量USB多功能數據充電線組哈根達斯迷你杯冰淇淋ETtoday限量環保釘書機總計100項獎品！

─點我參加投票抽Samsung手機、立體聲吸盤防水藍芽喇叭等100項好禮─


《ETtoday x 泰山冰鎮 29th臺大盃熱舞大賽》活動資訊

【活動時間】即日起～2023/5/19 (五) 12:00

【投票抽獎獎項】每人每天10票、100個獎項；天天投票、中獎機會大!!

●人氣票選隊伍有哪些呢??►►快來一起認識他們吧

▲▼臺大盃熱舞大賽。（圖／活動小組製作）

●我要如何參加呢??

步驟1 下載註冊新聞雲App，綁定東森購物網帳號！

步驟2 開啟新聞雲APP，點下方選單BAR之活動按鈕(參下圖A)

步驟3 進入活動頁，看到「臺大盃熱舞大賽」(參下圖B)、則進入人氣投票頁面。

步驟4 挑選舞團隊伍(參下圖C)，每人每天10票，天天投票、中獎機會越大喔。

▲▼台大盃熱舞大賽。（圖／活動小組製作）

●我好喜換這個隊伍，每天票數不夠怎麼辦??

除了每天每隊的10票，還可以用東森幣每10枚換1票(參上圖D)，換票票數，沒有限制喔。

●我需要很多東森幣來換票，我可以怎麼獲得呢??

可利用新聞雲APP綁定東森購物新會員送300枚、看新聞雲APP的新聞每天可得55枚、每天分享APP新聞還有5枚東森幣喔!!

．有我認識的舞團，馬上來投票►►►

．這個舞團好酷喔，一定要每天投票幫他們加油►►►

．我想抽手機及音響，手刀來投票►►►

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

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