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社會 社會焦點 保障人權

新竹男散光不戴眼鏡開車　橫越雙黃線撞3路人！下車遭狠K

▲▼救護車,快訊,急救,搶救,車禍,醫護。（圖／記者陳雕文攝）

▲新竹一名農夫因患有散光，未戴眼鏡視力不清，竟跨越雙黃線連撞對向車道3路人。（示意圖／記者陳雕文攝）

記者郭玗潔／新竹報導

新竹一名陳姓農夫開車載孫子們出門，途中因患有散光視線不清，為閃避路邊臨停的遊覽車，直接跨越雙黃線，追撞在對向車道行走的1男1女和懷中的女童，導致3人受傷。其中受傷女子的男友在一旁見狀，憤而對下車查看的陳男出拳狠揍，還夥同不明友人拿棍棒砸車。新竹地院審結，陳男依犯過失傷害罪，處3月徒刑，該名男友也依共同犯毀損他人物品罪、共同犯傷害罪，合併處3月徒刑，都可易科罰金9萬元。

判決指出，陳男駕駛自小客車，載著4名孫子、孫女沿新竹市五福路1段，由東往西方向行駛，行經456巷口前時，正好有一男一女抱著一個女童，在對向車道緊靠路邊停放的車輛行走。

陳男沒注意到對向車道有行人，為閃避前方臨停在路邊的遊覽車，竟直接違規跨越雙黃線，逆向駛至對向車道，從後方追撞行走的2人，導致2人連女童都被撞倒地受傷，也造成女童頭部創傷併腦震盪等傷害。

而女傷者的男友目睹女友被撞倒地，竟氣憤出拳毆打陳男臉部，造成陳男頭部外傷，火爆男友再夥同不明友人，拿棍棒猛敲陳男的引擎蓋、右後照鏡、車門等處，導致擋風玻璃破裂等損害。而後警方趕來，將傷者通通送醫，陳男也坦承車禍肇事。

法官認為，陳男明知道自己眼睛有散光症狀，卻不配戴眼鏡矯正視力，就載孫子、孫女上路，又在駕車時隨意跨越分向限制線，直接駛入對向車道，導致最後連續撞擊路人，過失重大，依犯過失傷害罪，處3月徒刑，可易科罰金9萬元。

另外，該名男友貿然毀損陳男的車子並毆打陳男，也依共同犯毀損他人物品罪、共同犯傷害罪，合併處3月徒刑，可易科罰金9萬元。

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