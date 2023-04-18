春天最後節氣「穀雨」7禁忌曝　1行為恐鑄大錯

▲（示意圖／翻攝自pixabay）

圖、文／CTWANT

「穀雨」是二十四節氣中的第六個節氣，也是春季的最後一個節氣，更是唯一將物候、時令與稼穡農事緊密對應的一個節氣。清水孟國際塔羅小孟老師透露，穀雨開始雨水會增加，因為冷暖空氣交會，因此降雨多，也是氣溫開始回升之時，適合農夫播種耕田，但有7大禁忌必須多注意，避免運勢受到影響。

穀雨禁忌：

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1.戒爆怒

穀雨日天氣忽冷忽熱，因此脾氣較差，一旦動怒容易犯下不可逆的錯誤。

2.不宜減衣物

穀雨日天氣早熱晚涼，不宜收太多衣物，以免身體著涼感冒。

3.避去森林

穀雨日是撲滅害蟲的時刻，因此害蟲較多，前往山區森林多的地方容易被害蟲叮咬，因此僅量避開森林與雨林之地。

4.注意除溼

穀雨日容易下雨，也容易忽冷忽熱，溼氣較重，因此要注意多加除溼，以免引發痛風。

5.小心用電

穀雨日溼氣重，用電要小心，尤其電器用品容易受潮，或者使用電器用品容易觸電。

6.傳染疫情變多

穀雨日濕氣重，易引發傳染疾病，尤其現在疫情嚴峻，需要注意社交距離，以避免傳染病發生。

7.上山要注意

穀雨日易下雨，前往山上要注意容易天雨路滑，易跌倒摔倒，建議避免前往山區。

另外，小孟老師也分享穀雨的求財方法，建議民眾可準備一碗生米，米中放88元硬幣，選當日中午11時至下午1時，向天外祈求財運大發，此碗米為午時穀雨米，求完後放在書桌上，男左女右，放1天後倒掉，硬幣拿去捐款，有助於財運大開，有施必有得。

▲（圖／翻攝自小孟老師星座塔羅牌之清水孟臉書）

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