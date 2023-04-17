基隆3設計案榮登德國iF大獎　林右昌：台灣被世界看見獲肯定

▲2022基隆城市博覽會展出「點亮林開郡洋樓」榮獲德國iF設計大獎。（圖／林右昌辦公室提供，下同）

記者郭世賢／綜合報導

2023年德國iF設計大獎日前公布得獎名單，包括基隆市在2022城市博覽會中展出的「2022潮藝術」、「點亮林開郡洋樓」，以及基隆市文化局的「諸聖教堂現地防護與導覽規畫案」都獲得世界的肯定。內政部長、前基隆市長林右昌16日在臉書表示，台灣被世界看見獲得肯定，感謝一起化不可能為可能的團隊與夥伴。

林右昌表示，「2022潮藝術」獲得iF設計大獎藝術節及展覽類獎青睞；「點亮林開郡洋樓」更獲得空間設計類獎殊榮；基隆市文化局的「諸聖教堂現地防護與導覽規畫案」，則是拔得「考古現場展覽」頭籌。

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▲基隆3設計案榮登德國iF大獎。

林右昌說，他在過去8年擔任基隆市長期間，很重要的一項施政理念就是「以設計為導向」，用設計力改變一座城市。如今我們的施政開花結果，持續榮獲世界大獎，被世界看見獲得肯定。

林右昌強調，一場活動或許會結束，但改變這座城市的點點滴滴會留下。他相信這都將累積成為養分，讓這座充滿底蘊的城市越來越好。

最後，林右昌表示，除了感動以外，更要感謝一路上與他攜手打拚、一起化不可能為可能、一起共創基隆的團隊與夥伴們，因為有你們，讓基隆越來越精彩！

▲基隆市文化局「諸聖教堂現地防護與導覽規畫案」榮獲德國iF設計大獎。

▲2022基隆城市博覽會展出「2022潮藝術」榮獲德國iF設計大獎。