小舅子「40歲沒存款」岳母幫討一輛車！老婆霸氣回1句　他讚英明

▲原PO稱老婆為女王。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者曾筠淇／綜合報導

「還好女王英明直接拒絕！」一名男網友稱他的老婆為女王，女王的弟弟40歲了，但收入仍不穩定，怎料岳母竟要求他們買車給弟弟，讓他聽傻了。貼文曝光後，隨即引發討論，不少網友都直呼，還好老婆不是「寵弟魔人」。

這名網友在臉書社團「匿名3公社」上發文表示，「女王」的弟弟已經40歲了，但工作一直換，收入很不穩定，且賺到的錢都拿去吃喝玩樂、沒在存錢。他也說，老婆弟弟現在騎的車，是他騎5年後給對方的，「說要去跑外送，但也跑沒幾天」。

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日前，岳母主動開口說，「弟弟這年紀了，還沒有過自己的車，你們夫妻生活很不錯，是不是可以買部國產車給你弟呀？」聞言，原PO不禁傻眼，還好老婆馬上拒絕，「我們的錢都是辛苦賺的，要養孩子還要繳房貸，他要車自己去買！」

▲夫妻倆生活過得不錯。（示意圖／CFP）

當下原PO便心想，還好「女王英明」，直接拒絕岳母，不然他還真不知道該如何面對這麼厚臉皮的人。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「這種事情還蠻常見的，爸媽溺愛就要手足幫忙溺愛，還好你家女王很清醒」、「還好夫人不是寵弟魔人」、「還好沒娶到扶弟魔」、「台灣還是有很多重男輕女的家庭，我就認識幾戶，但像女王這麼有種拒絕情勒（情緒勒索）的，還真沒有」、「就是他媽媽寵出來的」。不過也有網友質疑真實性，「這劇情，你是不是抄大陸X片的」。