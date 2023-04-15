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「百億大亨」外遇遭淨身出戶！　年夜飯都沒得吃

電子大亨張永豐因外遇生女，慘遭淨身出戶。

▲電子大亨張永豐因外遇生女，慘遭淨身出戶。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

電子大亨張永豐因外遇生女，慘遭淨身出戶，打拚半生累積的百億資產遭歸零，憤而對妻子提告，儘管官司二審獲勝，卻再度遭到妻子祭出假扣押逆襲，讓張永豐相當感慨：「錢能再賺，只要給我東山再起的資本，我可以再拚回來，但到頭來，最親的家人，卻是對我最狠的人，而且連活路都不留給我！」

熟悉這對百億大亨夫妻的人士向本刊表示，張永豐夫妻都很迷信算命，張年輕時也是聽算命的話，娶了跟他同年，會有強大「幫夫運」張王明香，張在電玩機台「小瑪莉」麻仔台風行時，靠專營機板就賺到第一桶金，後來又成功開發換鈔機等獨門技術，成為全球供應商，賺到的現金都拿去買地，張氏夫妻名下除了3家電子公司，不只在全台買地，連美、英、中國都有分公司及不動產，就讀台大的女兒，大學時代名下就已經有一棟商業大樓，兒子到英國留學時，張也曾捧著現金去捐給學校。

張永豐在出庭時也曾向法官表示，自己白手起家，「但算命的曾經告訴我，不動產要登記在老婆名下，才會賺錢。登記在我名下不會賺。」他也真的照辦，事業確實也風生水起，全案開庭審理時，張王明香找來一對兒女做證，張的女兒說父親簽空白授權書，是怕臨時掛掉，可以省一些遺產稅，由於兒女證詞都明顯偏向母親，讓這位百億大亨相當切心。

友人透露，儘管這起百億官司打了十幾年，但張永豐與張王明香至今仍是法律上的實質夫妻，張家位在內湖環山路的透天厝老家，「還是張王明香在拜公媽，燒香給張家祖先。」張永豐過年過節回家圍爐時，一家人只有孫子會跟阿公講話，他曾感嘆，有一年年夜飯，因自己下午睡過頭，也沒家人上樓叫他吃飯，相當悲涼。

原本想退休的張永豐，在官司沒著落後，又想東山再起，如今又碰到老婆逆襲，讓他感嘆，「做生意，對手再狠，原來都沒親人狠。」張永豐日前向友人訴苦，對妻子提告假扣押相當無奈，知情人士說，張感嘆自己因為外遇生女，人生全變了調，遭到妻子有計畫清空資產，「不只連我翻本重新再戰的資本要扣，70歲還能拚，卻連一條活路都不給我走！」

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