女YouTuber變柯南！　網購被詐5萬「揪新線索」抓人

記者崔子柔／綜合報導

YouTuber「我是品嘉 I'm Rebecca」3月31日PO出影片表示自己被詐騙5萬元，吸引超過2百萬次瀏覽，也引起熱烈討論，她12日則再次PO影片，更新案件新的線索，並回應先前網友的提問。

品嘉指出，她先到北門郵局詢問，才找到款項是在嘉義站前郵局被「臨櫃提領」，她直言「超誇張的，他直接敢走進去」，而且當時被提領的款項除了她被詐騙的5萬元，還有其他受害者的款項。

品嘉表示，因為詐騙者是臨櫃提領，監視器應該拍得到嫌疑人的臉，因此她認為「有機會可以抓到人」，目前已將相關資訊提供給警方，也已經提起民事訴訟。

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▲品嘉透過影片更新案件發展。（圖／翻攝自YouTube／我是品嘉 I`m Rebecca）



因為前一支影片「我被詐騙了！政大畢業又如何？親身經歷最新型蝦皮詐騙手法！被騙超過一個月的薪水」點閱目前已經破2百萬次，不少人好奇是否已經賺回被詐騙的5萬元，品嘉對此表示，她YouTube頻道的營利審核根本還沒通過，目前影片廣告收入都是歸給官方，她則「一毛錢都沒有從中獲利到」。

另有不少人好奇為何影片標題要特別提到「政大」，品嘉則回應，她想強調的是不分學歷、職位或社會地位，每個人都可能遇到詐騙，並分享一位網友說的話，「詐騙你的人都是準備好的人，而被詐騙的人是沒有心理準備的人」，希望大家能一起培養「防詐體質」。