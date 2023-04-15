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社會 社會焦點 保障人權

台男暈船追愛！　真實身分竟是「女雞頭」：同居月入20萬

▲▼性感,女子,賣淫,性侵,。（圖／翻攝自Pixabay）

▲辜姓男子受女網友利誘，原打算前往廈門從事賣淫仲介工作。（圖／翻攝自Pixabay）

記者崔子柔／綜合報導

一名辜姓男子昨（14）日原要前往廈門，稱要去進行賣淫仲介工作，月薪高達20萬元，辜母聽了擔心兒子遭詐騙便報警，最後辜男在警方和家人勸說下，才取消出境。

根據《自由時報》報導，辜男和一名在廈門工作的女網友認識3年，2人平時透過視訊聯絡，但沒有見過面，該女從事銷售客服工作。

警方表示，該女實際上從事賣淫媒合仲介，並向辜男稱已經找好房子，希望辜男到廈門同住，還會介紹月薪20萬元的賣淫媒合仲介工作給他。

▲松山機場,登機報到,櫃檯辦理登機,領機票,kiosk自助服務機,自助登機。（圖／記者謝婷婷攝）

▲辜男在松山機場被攔下。（資料圖／記者謝婷婷攝）

辜母14日下午報警指出，兒子要從松山機場搭機前往廈門找女友，擔心兒子遭詐騙。航警局台北分局則立即前往航廈，順利找到購買單程機票的辜男，並在家人聯合勸說下，讓辜男退票回家。

類似的海外求職案件層出不窮，昨日一名謝姓男子報案指出，兒子要到柬埔寨打工賺錢，怎麼勸也沒用，希望航警局出面勸阻。航警局果然在桃園國際機場出境報到櫃台攔獲謝姓男子，經航警局人員勸說並提供真實詐騙個案，謝男才打消出境，謝男家屬則感謝警方提供及時協助，讓詐騙悲劇沒再發生。

航警局呼籲，柬埔寨打工詐騙事件在政府各部門與警方持續掃蕩宣導下，近期被害案逐漸減少，但仍不排除少數民眾資訊不足或受網路影響被詐騙出國求職，為防範民眾被詐騙，航警局除利用各種勤務機會宣導外，並於機場出境大廳設置宣導立牌與播放短片，以期有效提醒民眾提高警覺。此外，國人透過網路出境求職時，應多方查證並留意詐騙話術與不合理薪資待遇，以免遭受暴力、限制自由或人口販運等不法惹禍上身。

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