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今變天2區有雷雨！明起「熱如盛夏」35℃　下周鋒面來襲時間曝

▲▼衛星雲圖。（圖／中央氣象局）

▲今(15)日鋒面雨帶快速掠過，中部以北及東半部轉有陣雨。（圖／中央氣象局）

記者葉國吏／綜合報導　

今(15)日鋒面雨帶快速掠過，中部以北及東半部轉有陣雨，有局部雷雨及較大雨勢發生。明(16)日起至下週二(18日)各地白天熱如「盛夏」上看35度，下週三、四(19、20另一鋒面接近並通過，大氣不穩定，各地有陣雨或雷雨的機率。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象.老大洩天機」指出，今(15)日鋒面雨帶快速掠過，中部以北及東半部轉有陣雨，有局部雷雨及較大雨勢發生，南部亦有零星少量降雨的機率；中部以北天氣轉涼。晚起天氣好轉。各地區平地氣溫：北部16至24度，中部17至27度，南部18至29度，東部17至29度。

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▲▼衛星雲圖。（圖／中央氣象局）

▲明(16)日起至下週二(18日)各地白天熱如「盛夏」(北台高溫達33度左右，南部高溫35度以上)。（圖／三立準氣象.老大洩天機）

明(16)日起至下週二(18日)各地白天熱如「盛夏」(北台高溫達33度左右，南部高溫35度以上)。明日、下週一受高壓影響，各地晴朗無雲，中午紫外線強、注意防曬；白天熱早晚涼，日夜溫差極大，也應注意。下週二水氣略增，各地為多雲時晴，天氣仍偏熱。

下週三、四(19、20另一鋒面接近並通過，大氣不穩定，各地有陣雨或雷雨的機率。下週五(21日)鋒面遠離，天氣好轉。但鋒面結構仍在調整，影響程度及降雨時空分布，「不確定性大」，應持續觀察。

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今變天2區有雷雨！明起「熱如盛夏」35℃　下周鋒面來襲時間曝
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