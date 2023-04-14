總統將出席卻爆「緝毒英雄」涉貪　調查局顏面掃地火速拔官

▲法務部調查局局本部外觀 。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

調查局澎湖縣調查站肅防組調查專員兼組長陳麒元，因先前任職嘉義市調查站期間，涉收賄包庇被借提應訊的受刑人私下與家屬見面，昨（13日）被檢方約談後聲請羈押禁見，調查局今立即免除陳男的組長職務進行後續人事調整作業，強調一經查證屬實，絕不縱容包庇，若陳男被裁定羈押，將依規定先停職，調查局並持續要求全體調查官「嚴以律己、恪遵法紀，以不負國人期待」。

據悉，廉政署接獲線報，指陳麒元2019年到2021年任職嘉義市調查站調查官期間，涉收取2名分別在台北監獄、高雄監獄服刑的人犯行賄10萬元到20萬元，利用借提問案之便，安排2人違規與家屬見面處理私事，受刑人家屬另贈高價禮物給陳男後謝。

陳麒元擔任調查官約17年，緝毒工作績效甚佳，被稱為「緝毒英雄」，去年（2022年）7月剛被拔擢升任澎湖縣調查站肅防組組長。廉政署南部調查組蒐證後報請橋頭地檢署檢察官嚴維德指揮偵辦，昨跨海到澎湖搜索約談陳男，送回橋檢複訊後，今晨向橋頭地院聲請羈押禁見。

檢廉昨同步約談2名涉嫌行賄的受刑人和家屬，以及曾跟陳麒元共同辦案的調查官等多名證人，訊後將受刑人還監，其餘應訊者均請回。

調查局下周將舉辦調查班第59期新科調查官結訓典禮，總統蔡英文依慣例會出席，此時爆出資深調查官涉貪被聲押禁見，令調查局顏面無光。調查局今發布新聞稿表示，局長王俊力對本案「深表痛心」，第一時間即要求調查局南部地區機動工作站依檢察官指揮，會同廉政署至澎湖縣調查站約談陳男到案說明，並提供相關資料，全力配合調查。

調查局指出，局長王俊力已指示立即免除陳男的組長職務、停止陳男承辦案件業務，進行後續人事調整作業，一經查證屬實，絕不縱容包庇，並從嚴從重究責，絕不寬宥，也將持續要求全體同仁「嚴以律己，恪遵法紀，以不負國人期待」。據悉，陳男若被裁定羈押，依規定須先停職，若交保或無保請回，將視狀況決定是否調離現職。