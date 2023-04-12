竹縣議員張益生涉賄　檢批狡辯毫無悔意：建請從重量刑！

▲新竹縣議員張益生涉索賄遭起訴。（圖／翻攝新竹縣政府網站）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣議員張益生日前因向露營業者索賄遭搜索調查，檢察官再查出張益生以妻子名義擔任掛名助理，向議會申請助理費後再轉發給另一名實際擔任職務的助理，已犯使公務員登載不實罪嫌，由於張益生於偵詢過程中屢次改口說法前後不一，檢方認張益生避重就輕、飾詞狡辯，毫無悔意，向法官建請從重量刑。

檢方調查，張益生得知五峰鄉內5名露營業者想要施作道路、邊坡工程，對其聲稱自己身為縣議員具影響力及地位，可向縣府建議相關工程，並依競選連任需要資金為由，向張、楊姓等5位業者索賄54萬6000元。

此外，張益生雇用妻子為議員公費助理，但其妻在2020年4月到隔年4月之間還同時擔任某壽險公司業務員，實際助理工作由另名戴姓助理擔任，張益生的妻子每月向議會申領2.5萬元助理費補助後，再由張益生或其妻按月面交、轉帳給戴姓助理。

新竹地檢署檢察官認，張益生明知議員為國家公務員，具代表人民發聲、為民服務身分，卻將議員權力作價出售，巧立名目向業者索賄，嚴重敗壞公務員執行職務之公正及不可收買性，衡酌張益生偵詢過程中供述反覆不一，避重就輕飾詞狡辯，毫無悔意，依貪汙治罪條例及詐助理費使公務員登載不實等罪嫌對張益生提起公訴，並建請法官從重量刑。

5名涉案露營業者依涉犯交付賄賂罪嫌起訴；張益生的妻子及戴姓助理依行使使公務員登載不實罪嫌起訴。。