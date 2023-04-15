手刀開訂！速食店連5天「免費送堡」　加碼抽北海道雙人來回機票

▲每月限定華堡日來了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

手刀先訂起來！人氣速食店「漢堡王」4月限定「華堡日」登場了，限時4天只要預訂指定套餐並輸入優惠碼，再選定4月19日取餐，就可多吃小華堡1顆，且19日當天憑粉專貼文於門市也同享優惠，等於有5天可以爽吃買1送1，再加碼送刮刮卡1張，頭獎可是祭出北海道雙人來回機票，小確幸還不快收下。

▲華堡日除了可以多吃原味小華堡1顆外還能獲得限量刮刮卡。

漢堡王「4月華堡日」來了，即日起至4月18日連4天只要於官網下單指定華堡系列套餐，並輸入優惠碼「LOVEBK」，再選定4月19日當日取餐，就可多吃人氣原味小華堡1顆，隨餐送且不限量，且4月19日當天於門市憑粉專貼文、LINE推播或在官網輸入優惠碼「LOVEBK」也同享優惠。

且華堡日期間除了可以免費吃小華堡1顆外，還送限量刮刮卡，有機會刮中北海道雙人來回機票、MACBOOK AIR筆記型電腦、NINTENDO SWITCH等獎項，且中獎率百分之百，數量有限、送完為止，提醒該活動不適用於機場、兒童樂園、台積 P1、台中美光、南科台積等門市。

▲必勝客外送比薩買小送小還享免運。

另，必勝客即日起至4月30日也祭出「比薩買小送小」超殺優惠，期間只要使用「Hot燒送」外送小比薩，即可爽吃「買1送1」，無論是超人氣「和風章魚燒比薩」、頂級私廚口味「松露海鮮珍珠起司比薩」等通通任選任搭，最高直接現省600元，還能再享免運，提醒贈送品項以價低者計，第1個小比薩限410（含）元以上。