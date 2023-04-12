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公路客運也喊漲！估可漲9%　不排除補貼票差凍漲「納月票優惠」　　

▲▼春節疏運,過年,年節,農曆新年,旅客,乘客,車站,返鄉,旅遊,遊客,出遊,國旅,觀光,交通,連假,加班車,台北轉運站,交通,大眾運輸,乘客,通勤,旅客,口罩,防疫,北車,春節返鄉人潮,國道客運。（圖／記者李毓康攝）

▲各家客運面臨不斷飆升的物價和人事成本。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

扛不住高成本，多家國道客運陸續調漲核定上限內優惠票價，不過票價早在上限、行駛平面道路的一般公路客運也喊漲，客運公會已向公路總局申請檢討18項成本、調高上限，公總4月7日完成審議，本月將報交通部。據悉，一般公路客運約可漲9%，未來不排除評估補貼票差凍漲，另還有月票優惠減輕通勤族負擔。

行駛國道的國道客運因面臨高鐵和台鐵競爭，訂價較低，票價未達政府核定上限，不過扛不住飆漲的物料和人事等成本，今年已有多家業者陸續調漲優惠票價，但皆未超過核定上限，只要提報監理所備查即可；不過平駛平面道路的一般公路客運訂價則大多已在核定票價上限，即便成本不斷飆升，但已無空間自行調漲，得向政府申請檢討18項成本和調漲運價上限，需經過公路總局審議，並再報交通部及費率審議委員會審查。

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中華民國公共汽車客運公會全聯會日前已向公路總局申請一般公路客運18項成本檢討，針對試算調漲幅度，公會僅表示，需等交通部核定後待政府公布。

▲▼英才路,學士路,公車,車禍,母嬰,死亡,豐原客運,台中。（圖／記者白珈陽攝）

▲各家客運面臨不斷飆漲的高成本壓力。（示意圖／記者白珈陽攝）

公路總局則表示，關於公路汽車客運運價調整方案，客運公會全聯會復已於112年3月22日提報修正計畫，公路總局已提送112年4月7日公路汽車客運第243次審議會審議同意，目前公路總局刻正循程序簽辦陳報交通部核示作業中，至於漲幅尚不便說明。

據悉，目前一般公路客運路線有392條，公路客運自民國99年過後，就未再檢討過18項成本和運價，民國108年曾因應油價浮動機制調整過票價，但由政府補助吸收漲幅，如今再重啟18項成本檢討，據初步試算，一般公路客運運價漲幅約9%左右，公路總局提報交通部後，還需經費率審議委員會審查，漲幅不排除還有變動空間。

未來政府不排除採補貼方式凍漲，替消費者吸收票差，不增加消費者負擔外，另未來通勤月票上路後，還可再減輕乘客交通費支出。

此外，有152條路線的國道客運18項成本也醞釀檢討，客運公會全聯會正委託學術單位研議，結果尚未出爐。

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