【廣編】滿額回饋！奇美家電限時推出近7萬元頭獎、質感家電好禮

▲CHIMEI奇美家電產品代言人「賀軍翔」親臨奇美攤位開幕活動站台。

【廣編特輯】

圖、文／奇美家電提供

第33屆台北電器空調3C影音大展今起至4/17於世貿一館盛大開展，國產家電品牌CHIMEI 奇美家電於攤位現場（攤位號碼A932-1）舉行開幕活動，邀請產品代言人偶像劇男神「賀軍翔」驚喜現身和消費者互動；同時，現場將首度公開全新由賀軍翔代言的奇美變頻空調電視廣告，與現場消費者共同感受奇美與賀軍翔帶來的幸福體驗。

此次活動期間，奇美家電為回饋廣大消費者，全新年度旗艦K系列OLED顯示器、速冷速熱變頻1級空調－星曜與星爵系列、超效INVERTER變頻節能電冰箱等一系列家電等，皆推出超優惠方案活動，並祭出高達萬元以上豐富好禮，感恩回饋五大優惠方案，包含：

方案一：全產品滿額贈活動，大展期間單日單筆訂單滿額就送刮刮樂。頭獎共三名旗艦K系列OLED顯示器（價值69,900元/每台），還有200名千元獎項。

方案二：液晶顯示器，凡購買指定型號，隨貨贈送千元質感小家電－循環扇、萬用鍋…帶回家。

方案三：變頻冷暖空調，凡購買指定型號，即享貼心生活家電好禮5選1，再搭配貨物稅退稅與汰舊換新節能補助最高再省5000元。

方案四：冰箱/洗衣機/冷凍櫃/乾衣機，凡購買即贈獅王大禮包，指定型號再加碼贈奇美仿手沖咖啡機。

方案五：限時限量超優惠瘋搶活動，玻璃氣炸鍋、國際電壓吹風機、隨行杯果汁機、14吋DC風扇，超優質小家電無痛入手。

