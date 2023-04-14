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「新北市美術館園區」明開放！佔地2.5公頃　草地音樂派對登場

▲▼新北市美術館園區開放。（圖／新北市文化局）

▲「新北市美術館」園區將於4/15開放。（圖／新北市文化局）

記者林育綾／綜合報導

全城關注的藝文新地標！新北將第一座公立美術館「新北市美術館」佔地2.5公頃，明（15）日起開放「第一期戶外園區及部分空間，同步舉行「KICKOFF!新北市美術館園區開放」系列活動，首日「遇見新美」草地音樂派對，集結音樂、野餐、市集等，邀請藝人彭佳慧、家家、白安、旺福等演出。

「新北市美術館NTCAM」位於鶯歌大漢溪畔，佔地2.5公頃，由建築師姚仁喜所主持的大元建築工場負責設計規劃，以「蘆葦叢中的現代美術館」進行設計，除了地上8層、地下3層、屋頂突出物2層，室內面積高達近9800坪的美術館主體也融入開放式美術館概念，打造戶外藝術空間。

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▲▼新北市美術館園區開放。（圖／新北市文化局）

▲「KICKOFF!新北市美術館園區開放」系列活動4/15起跑。（圖／新北市文化局）

4月15日起開放第一期戶外園區、藝術街坊、圓頂藝術空間，集結展覽、公共藝術裝置、工作坊、解謎實境、音樂會及遊程小旅行等多樣化活動，並接連三週末舉行「遇見新美」、「草原曼波」、「太陽餐桌」主題派對。

首周「遇見新美」草地音樂派對以「多元跨界」為主題，邀請藝人彭佳慧、家家、白安、旺福等，在4月15日下午演出；而4月16日的演出壓軸，將由金曲獎最佳台語男歌手許富凱、新北市交響樂團跨界合作，打造精彩聽覺饗宴。現場也邀請新北在地特色市集攤位進駐，讓民眾可吃美食、逛手作商品，度過美好的周末。

園區也有常態性展覽、多元推廣活動，如「做圓MakingCircle」由黃偉倫與呂武隆共同規劃，邀請商品設計師、花藝師、食物設計師、導演、表演工作者等多組跨域創作者，以新北特色為距畫圓，讓創作者及民眾彼此交流與共創。另由策展人黃彥穎規劃「新朋友NewFriends」，透過主展間沉浸式遊戲裝置、小展間及廣場，結合五感體驗、藝術裝置，邀請民眾協作並體驗不同的參與樂趣。

▲▼新北市美術館園區開放。（圖／新北市美術館）

▲新北市美術館園區第一期對外開放。（圖／新北市美術館）

另外，4月15日～16日13:30開始，只要在園區內拍照並打卡分享照片，設為公開，即可持手機打卡完成頁面，至現場小服務台領取限量好禮「炸湯圓」1份，每日限量600份，每人限領1份，送完為止。主辦也提醒，活動現場請注意防曬並補充水份，並建議民眾可以多搭乘大眾交通運輸。

新北市美術館
地址：新北市鶯歌區館前路300號

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