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律師批軍迷「有種開火不然挨揍」是造謠　軍事粉專800字聲明反擊

記者趙蔡州／綜合報導

中共解放軍日前展開環台軍演，軍事議題粉專「Taiwan ADIZ」公布，一架共軍戰機被我軍驅離時，對我國的飛行員嗆聲「有種開火不然挨揍」。事後，律師張怡指責，共機明明是說「有種開火控雷達照我」，要求Taiwan ADIZ不要再造謠了。對此，Taiwan ADIZ也在粉絲團發文回嗆，並公布錄音檔的降速版本，讓網友公評。

臉書粉絲團「Taiwan ADIZ」近日公布，有共機10日上午上7點25分進入我西南空域，我軍隨即廣播「中華民國空軍廣播，位於台灣西南空域高度6000公尺的中共軍機注意，你已進入我ADIZ，影響我飛航安全，立即迴轉脫離」，不料遭共機回嗆「有種開火不然挨揍！」

▲▼ 中國解放軍東部戰區一架共機4日在台灣周邊海域參加軍事演習。照片5日才公開。（圖／路透）

▲律師張怡表示，共機明明是說「有種開火控雷達照我」，並非不是「有種開火不然挨揍」。（示意圖／路透）

對此，律師張怡12日在臉書指責Taiwan ADIZ發布了錯誤內容，要求Taiwan ADIZ不要再造謠了，錄音檔中的共機明明是說「有種開火控雷達照我」，並非不是「有種開火不然挨揍」，只要把原始音檔放慢0.5或0.75倍速，就能清楚聽到「火控雷達」4字。

張怡還酸Taiwan ADIZ自稱資深軍事迷，卻連火控雷達都不知道，對岸講火控雷達，台灣資深（兩光）軍事迷講挨揍，這種程度講出去，是讓台灣丟臉好嗎。她事後在留言區回覆網友時又說，「人家講得很專業，我們聽得像小朋友，真是丟臉死了」、「戰爭開始於有人中文聽錯，那真的很智障」。

針對張怡的批評，Taiwan ADIZ於13日發布一篇超過800字的聲明反擊，強調錄音檔「有種開火XXXX」後面的聲音非常難辨識，他們經過多方討論、多次放慢反覆確認後，認為是「有種開火不然挨揍」，或許確切文字在時間緊迫忙中有錯，但目的都是讓國人知道中共製造區域緊張的惡劣行徑，「有種開火」四個字也足以證明其挑釁行為。

後續所有媒體均取得該段錄音檔，也都有「充足」時間或放慢速度慢慢聽，加上共媒引述我國媒體報導後，以大內宣方式糾正是「有種開火控雷達照我」，宣告各界這樣兇狠的「戰狼」式嗆聲，不料竟有我國特定媒體及人士，拿這樣的文字來攻擊Taiwan ADIZ，本粉專深感遺憾。

▲▼律師批「有種開火不然挨揍」錯讀錄音檔　軍事迷反擊了。（圖／翻攝自臉書）

▲Taiwan ADIZ發布聲明反擊，並公布錄音檔的降速版本，讓網友公評。（圖／翻攝自臉書）

Taiwan ADIZ聲明全文：

這次粉專負責人及團隊針對「中國人民解放軍東部戰區三天「聯合利箭」演習，團隊每人均秉持「中華民國國民有知的權利」原則，推動「全民國防意識」，「軍愛民民敬軍」的宗旨，團隊連續不眠不休監控達72小時以上，僅希望幫助國人瞭解我國軍辛勞以及台灣面臨中共不斷侵擾的情勢，在11日逐一過濾錄音後，發現這段共軍疑似忍不住反嗆的模糊錄音。

而當時確實明確的音檔「有種開火XXXX」，後面聲音非常難辨識，，我們也透過軟體將速度放慢反覆重複並比對大陸地區各種口音後認定是中共軍機回嗆」不同於之前的「不明聲源」，認為需要盡快公布，再在與各家媒體研究內容後，認定確實是對中華民國台灣威脅性用語，遂公布為「有種開火不然挨揍」。

或許確切文字在時間緊迫忙中有錯，但目的都是讓國人知道中共製造區域緊張的惡劣行徑，「有種開火」四個字也足以證明其挑釁行為。

後續所有媒體均取得該段錄音檔，也都有「充足」時間或放慢速度慢慢聽，加上共媒引述我國媒體報導後，以大內宣方式糾正是「有種開火控雷達照我」，宣告各界這樣兇狠的「戰狼」式嗆聲，不料竟有我國特定媒體及人士，拿這樣的文字來攻擊Taiwan ADIZ，本粉專深感遺憾。

在這幾天中我們不斷協調軍方、媒體，在不影響戰備任務的前提下，協調出開放媒體拍攝貓鼻頭停車場的情況，對於其他我們所知的「愛二、愛三、弓二、弓三甚至於雄昇」我們均勸退媒體別再追問機密，這也是保護國軍的一種措施！甚至我們集資購買一些飲料來慰勞辛苦的國軍弟兄們，這是我們做的，甚至賣飲料的小姊姊知道我們目的是慰勞國軍弟兄還打折是算他們一份。

Taiwan ADIZ再次聲明，本粉專為一群「認同中華民國」的有志義工組成，對於部份媒體站在台灣這塊土地上，需要訊息就來要授權，事實卻未能依照授權事項標註，反倒是對於這個事件見獵心喜，對我們大肆攻擊，本專在此誠摯邀請「張怡律師」加入本團隊義工法律顧問，對這些「咬布袋的老鼠」進行提吿，不知道這樣是否能接受呢？

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