民進黨今提名賴清德參選2024總統　兩岸論述受矚目

▲民進黨今天將正式提名副總統賴清德代表參選2024總統選舉。（資料照／記者黃國霖攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨中執會12日下午將正式提名身兼黨主席的副總統賴清德代表民進黨參選第十六任總統，民進黨選戰模式將正式啟動，而賴清德擬在會後發表談話，除了論述「民主、和平、繁榮」等守護台灣的願景，向人民訴求未來國家方向外，時值中共圍台軍演甫落幕，外界也關注賴是否將針對兩岸議題發表相關論述。

民進黨中執會今天下午將正式提名賴清德參選總統，會後舉辦「民主進步黨總統候選人提名記者會」；此外，今天也將提請審查2024年第11屆區域立法委員提名初選登記參選人資格，以及處理停辦民意調查、同意協調退選相關事項等作業。

賴清德近日勤跑各地宮廟、同鄉會等組織活動，為參選總統暖身，今天獲得民進黨提名後「選戰模式」將正式啟動，準備已久的陸戰也同步啟動，「信賴台灣之友會（更名前為「信賴台灣願景協會」），15日將以賴清德的「本命區」台南為首站，舉行第一場成立大會，第二場則規劃於16日在宜蘭舉行。

此外，賴清德被正式提名參選2024年總統後，將發表談話，日前他早已拋出民進黨新使命、「民主、和平、繁榮」等論述，預期會再度被提及，此外，由於適逢中共圍台軍演落幕之際，他是否將發表兩岸議題相關論述，再次重申堅守總統蔡英文「四個堅持」路線，也是外界關注焦點之一。