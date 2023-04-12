　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民進黨今提名賴清德參選2024總統　兩岸論述受矚目

▲▼副總統賴清德出席「2023年全國自強兒少表揚活動」。（圖／記者黃國霖攝）

▲民進黨今天將正式提名副總統賴清德代表參選2024總統選舉。（資料照／記者黃國霖攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨中執會12日下午將正式提名身兼黨主席的副總統賴清德代表民進黨參選第十六任總統，民進黨選戰模式將正式啟動，而賴清德擬在會後發表談話，除了論述「民主、和平、繁榮」等守護台灣的願景，向人民訴求未來國家方向外，時值中共圍台軍演甫落幕，外界也關注賴是否將針對兩岸議題發表相關論述。

民進黨中執會今天下午將正式提名賴清德參選總統，會後舉辦「民主進步黨總統候選人提名記者會」；此外，今天也將提請審查2024年第11屆區域立法委員提名初選登記參選人資格，以及處理停辦民意調查、同意協調退選相關事項等作業。

賴清德近日勤跑各地宮廟、同鄉會等組織活動，為參選總統暖身，今天獲得民進黨提名後「選戰模式」將正式啟動，準備已久的陸戰也同步啟動，「信賴台灣之友會（更名前為「信賴台灣願景協會」），15日將以賴清德的「本命區」台南為首站，舉行第一場成立大會，第二場則規劃於16日在宜蘭舉行。

此外，賴清德被正式提名參選2024年總統後，將發表談話，日前他早已拋出民進黨新使命、「民主、和平、繁榮」等論述，預期會再度被提及，此外，由於適逢中共圍台軍演落幕之際，他是否將發表兩岸議題相關論述，再次重申堅守總統蔡英文「四個堅持」路線，也是外界關注焦點之一。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
李多慧逛夜市愛上臭豆腐　卻對「這一味」大崩潰
2波全台變天　「雨更大」時間曝
內湖槍擊「欠債尋仇」被開15槍？　前節目製作人回應了
女兒拿光爸媽積蓄買「墳墓旁新屋」　爸竟暖回1句讓眾人稱羨
裝熟框酒店女「白吃白睡」　台中金、海2名店通緝抓人
李坤城癌逝！　林靖恩神隱2天忍悲發聲66字：今日啟程

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

民進黨今提名賴清德參選2024總統　兩岸論述受矚目

郭台銘今上午赴日　拼藍營總統提名「主打經濟牌」

譴責中共環台軍演　許淑華：嚴重威脅區域和平

徐巧芯政見發表會日期曝光！喊話費鴻泰參加「別只是單人舞」

台積電高雄廠傳「計畫有變」！美女議員嘆：跳票騙票，房價已爆掉

全美都瘋《泰德·拉索》！　11座艾美獎劇本梗來自「AI助手」

馬克宏「棄台論」惹議　游錫堃爆氣：不管其他國家人民死活？

劉世芳因健康因素放棄立委提名　「深深感謝，更深深抱歉」

陳其邁主打台積電政績　陳玫娟：選前騙票選後跳票到現在是一場空

盤點立院重大法案　組織改造、恢復人行道違停檢舉入列

長孫賣掉透天！84歲嬤被趕走　整夜睡門口抗議：這房我蓋的

貨車貪快！違規跨雙黃線迴轉　紅牌重機急煞撞上...送醫不治

ELLA早知Selina懷男孩　問她關鍵「那一次有到嗎」

啦啦隊外援李多慧來台　大跳應援舞！4/14首登場

媳婦稱養一輩子卻掌摑　台中嬤要孫還房被駁回

囡仔昌之死成絕命設局！ 乾侄被開槍嗆聲音檔曝光

小S被問「大S心情OK嗎？」　一旁「光頭姊夫」機智出來擋

腹肌炸裂片！女神李多慧合體學姊首練舞　球員重訓秒呆看傻

槍手騎車逃逸畫面，內湖分局東湖派出所楊鎧維說明案情

田馥甄猜錯小腰果性別：健康就好！　遭詹仁雄扯「剩她沒生」驚訝回應

民進黨今提名賴清德參選2024總統　兩岸論述受矚目

郭台銘今上午赴日　拼藍營總統提名「主打經濟牌」

譴責中共環台軍演　許淑華：嚴重威脅區域和平

徐巧芯政見發表會日期曝光！喊話費鴻泰參加「別只是單人舞」

台積電高雄廠傳「計畫有變」！美女議員嘆：跳票騙票，房價已爆掉

全美都瘋《泰德·拉索》！　11座艾美獎劇本梗來自「AI助手」

馬克宏「棄台論」惹議　游錫堃爆氣：不管其他國家人民死活？

劉世芳因健康因素放棄立委提名　「深深感謝，更深深抱歉」

陳其邁主打台積電政績　陳玫娟：選前騙票選後跳票到現在是一場空

盤點立院重大法案　組織改造、恢復人行道違停檢舉入列

龍潭愛樂管弦樂團演出「弦彈四月望雨」　創意產業博士班以樂會友

診所等待看醫生　歐告開心窩別人腳邊...媽心碎：只有牽繩是我的

南迴公路15分鐘「2度超速70公里」　駕駛秒噴1.6萬！提告遭打臉

台積電下跌1元至523　台股上漲逾20點挑戰萬六

疫後外貿產業數位大轉型　2023台灣跨境電商博覽會4／26登場

跟著REGAL CLUB ＆ SPA守護地球　一起成為Regal's Angels

房思瑜曾熱戀人夫李易！「秘密關係曝光」　舊愛是印尼富三代身家被挖

瘋電影／鈴芽之旅　感謝這世間曾經為我們付出的人事物

4／29開幕！東京人氣咖啡ONIBUS確定進駐大直忠泰商場

備戰2024！郭台銘訪日談國民黨徵召　妙回「對中華民國有信心」

養到傳說中「黃金臘臘臘腸」　媽笑曝身高：大概有200公分

政治熱門新聞

台積電高雄廠生變！美女議員：房價已爆

徐巧芯政見發表會來了！日期曝光

譴責中共環台軍演　許淑華：嚴重威脅區域和平

郭台銘今上午赴日　拼藍營總統提名

放棄民進黨立委提名　劉世芳個人因素退選

綠今提名賴清德選總統　兩岸論述受矚

汽燃費詐騙簡訊瘋傳連「他」也受害　大轟：政府繼續放任不管？

馬克宏「棄台論」惹議　游錫堃：不管其他國家死活？

鍾東錦上任首波人事異動　5局處長換人做

陳其邁主打台積電政績　陳玫娟：選前騙票選後跳票到現在是一場空

軍公教年金改革　郭台銘：軍公教的苦，郭懂！選上恢復政府承諾

侯友宜8成選總統？　朱立倫喊「準備好了」：適當時機宣布徵召

山東艦在台灣東部演練　前空軍中將：封打一體！台9線應成戰備跑道

劉世芳放棄立委提名　「深深感謝，更深深抱歉」

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

周孝安喇舌洋妞「激情畫面全被拍」！

珊瑚恐成颱！午後變天　全台周末雷雨

手機突收「要繳2880元」　全場傻：我也收到了

《模仿犯》讓永和南清宮爆紅！廟方揭「擲筊驚人結果」

陰莖「超過這長度」就正常　醫：粗度才重要

靜宜女大生不回台原因曝！竟怕害到男友

即／台鐵死傷事故！桃園-中壢採單線雙向行車

最危險體位！男子做一半「陰莖爆血」斷掉

獨／腹肌炸裂！李多慧合體學姊首練舞

張家界集體跳崖內幕！　死前均服50克毒藥「3克就致命」

台東漁民捕獲50尾地震魚！專家曝原因

三重街頭深夜砍人！29歲男胸部中刀搶救中

萬人朝聖新莊麥當勞變「麥當當」　律師一看：笑不出來

「4生肖」要轉運了！過完閏2月「歹年冬」錢財滾滾來

獨／從沒說「養嬤換房」！長孫姊姊說話了

更多

最夯影音

更多
長孫賣掉透天！84歲嬤被趕走　整夜睡門口抗議：這房我蓋的

長孫賣掉透天！84歲嬤被趕走　整夜睡門口抗議：這房我蓋的
貨車貪快！違規跨雙黃線迴轉　紅牌重機急煞撞上...送醫不治

貨車貪快！違規跨雙黃線迴轉　紅牌重機急煞撞上...送醫不治

ELLA早知Selina懷男孩　問她關鍵「那一次有到嗎」

ELLA早知Selina懷男孩　問她關鍵「那一次有到嗎」

啦啦隊外援李多慧來台　大跳應援舞！4/14首登場

啦啦隊外援李多慧來台　大跳應援舞！4/14首登場

媳婦稱養一輩子卻掌摑　台中嬤要孫還房被駁回

媳婦稱養一輩子卻掌摑　台中嬤要孫還房被駁回

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面