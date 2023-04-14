工地傳屍臭！25歲女遭全裸塞進樓梯間「水泥灌漿」封屍

▲被害人因為遭2名工人聯手殺害。（圖／推特）



記者王佩翊／編譯

巴西一名建築工人在工地殺人後，竟將她的屍體藏在施工中的樓梯下方空間，並使用水泥灌漿封屍。直到雇主在工地聞到難聞氣味並報警後，警方才在已經風乾的水泥中挖出被害人屍體。涉案男子最終被依謀殺罪判處29年10月的有期徒刑。

根據《鏡報》報導，25歲的喬伊斯（Joice Maria da Gloria Rodrigues）2021年9月27日說要去探望祖父後便離家，然而卻就此失蹤，直到同年10月5日，她才被發現遭人棄屍於一個建築工地內。警方經調查後逮捕涉案的37歲建築工人桑塔納（Cruel Jonathas Soares de Santana）與56歲的砌磚工人席爾瓦（Edmilson Verissimo da Silva）。

席爾瓦供稱，被害人是他花錢雇來的賣淫女子，兩人已經認識6年。事發前，他曾吸食毒品，並與被害人發生性關係，後來死者就跑去和桑塔納「共度時光」。然而他在工地2樓時，卻突然聽到樓下的桑塔納與喬伊斯發生爭執，於是他便下樓協助桑塔納。

兩人先是合力使用襯衫將喬伊斯勒斃，隨後在將她的屍體塞進工地內一座樓梯下方的空間，並使用水泥灌漿封屍，企圖毀屍滅跡。然而同年10月5日，建築工地的雇主聞到詭異的臭味，因此報警。警方將樓梯下的水泥挖開後，才在裡面找到喬伊斯的遺體。

警方事後逮捕桑塔納與席爾瓦，兩人最初都否認犯行，但是最終坦承犯案。