中職球迷爭搶界外球　暖心男突做「1舉動」全場歡呼！結局超浪漫

記者施怡妏／綜合報導

在球場上撿界外球，是不少棒球迷看球的一大樂趣，不過有時會爆發衝突，12日晚上味全龍對上富邦悍將，居然出現「浪漫邂逅」，看台區一名男球迷衝向球掉落的方向，此時，另一名穿短褲的女球迷從另外一側跑過來，撿到球的男球迷，將手上的球遞給女生，暖心的一幕立刻贏得現場球迷的歡呼聲。

5局上半輪到味全龍陳品捷打擊，擊出三壘方向界外球，球落在無人的看台區，一名戴著眼鏡的男球迷，手上戴著棒球手套，一路從座位衝過來。

與此同時，另一側有名穿短褲的女球迷也衝向前，兩人幾乎同時抵達，不過男球迷搶先一步拿到球，但下一秒男球迷笑笑地把球遞出，送給女球迷，現場觀眾立刻拍手叫好。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲網友大喊「超感人」。（圖／翻攝自YT／ WeAre）

轉播球評鄭景益看到這一幕也不禁大讚，「這樣才對，不跟女士搶球，怎麼知道你這個舉動，接下來會演變成什麼，如果再聰明一點，就先拿筆在球上面寫下資料，看是要寫電話號碼還是畫個小愛心」。

YouTube頻道「WeAre」將這段影片後製，並且加上配樂，標題寫道「如果非要在這顆『球』加上一個期限，我希望是...」。影片曝光立刻掀起熱議，「這男人真的很棒值得掌聲」、「小編根本星粉，加上期限肯定是一萬年」、「界外球系列目前看到最友善的」、「這場球真的是滿滿的愛，連MVP頒獎都很偶像劇」、「感動，這是一個有關一個顆界外球的愛情故事」、「這剪輯+配樂太神了吧」。