釐清台南漁電共生文蛤暴斃原因　雲豹能源率團隊親赴現場致意關心並抽樣檢測

▲為釐清台南漁電共生文蛤暴斃原因，雲豹能源率團隊親赴現場並向蔡姓漁民致上關心與慰問。



圖、文／雲豹能源科技提供

日前台南市北門區漁電共生養殖池發生文蛤苗大量暴斃事件，造成蔡姓漁民損失，雲豹能源表示，此次案件發生地點為本公司所持有台南北門漁電共生案場，雖為單一事件，但公司高層相當重視，第一時間接獲消息，便緊急派同仁前往拜訪蔡姓漁民致上關心與慰問，目前團隊正積極協助了解相關狀況，將幫助養殖戶一同度過眼前難關。

雲豹能源今（13）日特地偕同養殖專家團隊前往蔡姓漁民所屬養殖池進行「水質」、「底土」及「生物」三大項目採樣送檢，希望幫助漁民盡快釐清文蛤暴斃真正原因。同時，工程團隊調出2022年12月工程進行時與今年3月完工後的水質交叉分析報告，比對後發現兩次監測數據並無太大差異，其餘各測站測值皆符合當地標準，初步判斷本工程施工並無影響當地水質，團隊也將持續追蹤檢測並掌握水質變化狀況，希望以科學方式保障養殖戶權益。

▲▼雲豹能源今（13）日特地帶領檢測團隊前往蔡姓漁民所屬養殖池進行「水質」、「底土」以及「生物」三大項目採樣送檢。

雲豹能源表示，本公司相當重視當地養殖戶的心聲，從2018年開始啟動漁電共生計畫至今陸續完工併網，團隊同仁日以繼夜溝通並傾聽每一位漁民的需求，才能在當地設計出最符合實際養殖需求的養殖池。而這次發生蔡姓漁民文蛤暴斃事件我們深表遺憾，也將全力配合並提供相關協助，要以最快速度協助將養殖傷害降到最低！

而蔡姓漁民則感謝雲豹能源連日來的慰問關心，雖然無奈但他不認為是光電造成，只希望能盡快透過檢測報告找到真正原因，近日也準備重新撒苗，爭取時間補上後續養殖進度讓此次事件盡快落幕。

除了緊急啟動專案協助解決此次事件，雲豹能源更動員團隊擴大關心其它25口正在放養中的漁電共生養殖池，目前確認狀況一切正常並無相關異狀，後續也將持續關心並掌握所有養殖狀況，雲豹能源強調將持續與當地漁民深入溝通，共同努力在漁電共生案場中打造共生、共榮雙贏的友善養殖光電環境。