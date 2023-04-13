高屏水稻葉鞘腐敗病現蹤　高雄農改場籲請農友適時防治

▲高屏地區水稻葉鞘腐敗病 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

高屏地區稻作已陸續進入孕穗階段，早植稻作則已達抽穗期，高雄區農業改良場近日發現葉鞘腐敗病於部分田區發生危害，過往的研究發現葉鞘腐敗病常與稻細蟎一起發生，複合發生時可造成病徵加劇，甚至使稻穗穀粒不稔。為避免病害蔓延，籲請農友留意田間情況，適時防治相關病蟲害，以確保水稻產量及品質。

高雄農改場表示，葉鞘腐敗病主要常發生在劍葉之葉鞘，嚴重時稻穗在葉鞘內染病，導致枯萎腐敗無法抽出，若後期染病則影響抽穗比例，被害穀粒呈枯褐至暗褐色。當葉鞘腐敗病與稻細蟎同時危害時，常使葉鞘全面褐變，水分、營養元素及光合產物輸送受阻，嚴重時引起稻穗穀粒不稔，進而降低品質與產量。稻細蟎喜好高溫潮濕的環境，通風較差的田區容易發生，稻細蟎體型小，肉眼難以察覺，常棲息於水稻葉鞘內，隨水稻生育向上遷移危害，並可藉由風力傳播。

戴順發場長提醒農友，目前針對葉鞘腐敗病尚無正式推薦用藥，在栽培管理上應維持田間通風良好，氮肥施用過量將增加病蟲害發生機會，籲請農友切勿過度偏施氮肥。若須用藥可於防治水稻紋枯病時使用23%菲克利水懸劑4,000倍或55%貝芬同可溼性粉劑1,000倍，以兼防葉鞘腐敗病。

尚在孕穗期之田區，則可施用4%培丹粒劑(每公頃30公斤)防治稻細蟎，施用藥劑時務必依照推薦方法，並留意安全採收期。農友在病蟲害鑑定與防治上問題，可加利用病蟲害診斷服務專線08-7389060，或逕洽高雄場植物保護研究室。