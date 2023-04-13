同事造謠她「和老闆睡才升遷」　1招瘋狂反擊讓台大教授也佩服

▲一名女子被同事造謠，直接報警要同事作證。（示意圖／翻攝自pixabay）



記者崔子柔／綜合報導

一名大陸女子在問答平台「知乎」分享，她曾被男同事造謠說是和老闆睡了才能有現在的職位，而她處理的方式，讓台大電機系教授葉丙成不禁讚嘆，「這女孩真的猛，她被造謠，我完全沒想到有這麼瘋狂的作法，真的出人意料」。

該女發文指出，一群男同事聚在樓梯吸菸，她原本也想過去抽一根，但聽到他們正在說老闆重用她是因為兩人睡了，一個個都在附和說她看起來就是假正經。

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該女聽了一會兒，確認是A男在造謠，她便湊上前，眾人看見她先是愣住幾秒鐘都沒人說話，她才問「是不是真的」，接著當著他們的面打電話報警，說「我被人迷姦了，但是我卻不記得，沒有印象，我有證人」，報完公司地址後就開始哭。

▲葉丙成分享貼文。（圖／翻攝自Facebook）



該女表示，那群男同事見狀徹底傻住，其中還有人開始撇清說都是聽A男說的，她則抓著A男的胳膊求他一定要作證，A男開始解釋說他只是胡說八道，該女仍哭著求A男不要怕被辭職，一定要向警察作證。

老闆原本不在公司，後來警方通知他被指控強姦，便傳喚到場，該女提到「我是真的感到了老闆的懵逼，真是有點對不住」，警察接著問A男什麼時候看見她和老闆從酒店出來，並警告A男不能知情不報。

A男則一直解釋，自己是怕被擠走，才胡說故事希望用這個方法讓該女離職，但該女還是持續在一旁求A男說實話，最後老闆氣得要對A男提告誹謗。

3人一起到警局做完筆錄，警方則查了酒店、社區的監視器，各項證據都顯示該女和老闆的清白，A男則開始哭訴生活的壓力，後來主動提出離職。該女事後和老闆道歉，老闆則在公司開會時聲明，有聽見不實謠言請積極舉報，「誰傳播誰辭退」。該女最後說，「姐妹們，如果被造黃謠了，請報警」。