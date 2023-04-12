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習近平視察「南部戰區」海軍：堅定靈活開展軍事鬥爭

▲▼習近平視察南部戰區海軍。（圖／翻攝自央視）

▲習近平視察南部戰區海軍。（圖／翻攝自央視） 

文／中央社

赴廣東巡視的中共總書記習近平11日視察共軍南部戰區海軍機關。他說，要「堅定靈活開展軍事鬥爭」，提高及時妥善應對複雜情況能力，堅決捍衛領土主權和海洋權益，努力維護周邊大局穩定。

央視新聞報導，習近平11日上午10時許前往中共解放軍南部戰區海軍機關，除接見海軍官兵代表，並聽取工作匯報，同時觀看反映南部戰區海軍建設情況的多媒體影片。

根據報導，習近平在視察時說，要認真貫徹中共20大精神，貫徹「新時代黨的強軍思想」，貫徹「新時代軍事戰略方針」，深化練兵備戰，加快轉型建設，全面提高部隊現代化水準，堅決完成「黨和人民賦予的各項任務」。

習近平強調，要堅持「從政治高度」思考和處理軍事問題，「堅定靈活開展軍事鬥爭」，提高及時妥善應對複雜情況的能力，堅決捍衛中國領土主權和海洋權益，「努力維護周邊大局穩定」。

他說，要加強實戰化軍事訓練，堅持「以戰領訓」，深化戰爭和作戰問題研究，創新作戰概念和戰法訓法。要加強實案化對抗性訓練，突出抓好重點課題專攻精練，提高訓練水準和實戰能力。

習近平還說，要大力發展新型作戰力量和手段，把握新質戰鬥力建設特點規律，推動新裝備、新力量「加快形成實戰能力」。並要堅持體系建設、體系運用，「深入破解短板弱項」，推動作戰體系整體升級。

他又說，要加強部隊黨的領導和黨的建設，狠抓全面從嚴治黨、全面從嚴治軍。要深入抓好中共20大精神學習貫徹，精心組織實施學習貫徹「新時代中國特色社會主義思想」主題教育，統籌抓好「學習強軍思想、建功強軍事業」教育實踐活動，夯實鐵心向黨的思想根基，激發團結奮進的精神力量。

習近平表示，要全面加強人才工作，壯大人才隊伍。要推進政治整訓常態化、制度化，持之以恆正風肅紀反腐。要加強部隊教育管理，堅持不懈抓基層打基礎，確保部隊安全穩定。

他不忘要求各級、特別是領導幹部要「大興調查研究」，認真解決部隊建設中的突出矛盾和問題，積極主動為官兵排憂解難，帶領廣大官兵不斷開創南部戰區海軍建設新局面。

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