傳南韓同意出借美國「50萬發砲彈」　提升華府援烏克蘭彈性

▲傳南韓同意出借美國「50萬發砲彈」。（圖／路透）



文／中央社

韓媒體今天報導，南韓與美國已達成協議，將出借美方50萬發155公厘口徑砲彈，此舉將使華盛頓在提供烏克蘭彈藥上有更多彈性。

根據路透社，「東亞日報」引述不具名的政府消息來源報導，南韓決定「出借」而非出售砲彈，是為了將砲彈被用於烏克蘭衝突的可能性降到最低。

南韓總統尹錫悅曾表示，南韓法律禁止對衝突中的國家提供武器，因此可能難以提供武器給烏克蘭。

報導稱，這些砲彈主要將被用來填補美國的軍備庫存。

美國政府在去年購買10萬發155公厘口徑砲彈後，今年2月曾要求再次購買相同數量或更多的彈藥，南韓政府則想出另一種方式來提供這些彈藥。

報導引述消息來源說：「在探索如何真誠地回應頭號盟友的要求，同時遵守政府不提供致命武器給烏克蘭的原則後，我們選擇大幅增加所提供砲彈的數量，並採取出借的方式。」

首爾與華盛頓都已證實，雙方曾就砲彈供應的交易展開協商，但未有官方消息確認是否達成協議。報導稱這項協議是在上個月達成。

南韓國防部表示，盟國間一直在探討支持烏克蘭的方法，但拒絕證實特定討論。

美國國務院未立即發表評論。

韓國外交部長朴振告訴記者，他無法證實報紙這項報導，但補充南韓政府對於不提供烏克蘭致命武器的立場沒有改變。