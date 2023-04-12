女師重摔身亡！滑雪樂園「高速撞欄杆」當場拋飛　7歲兒也重傷

▲ 特薛拉帶兒子到樂園玩卻發生意外，母子天人永隔。（圖／翻攝自臉書、IG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

巴西聖保羅州一座滑雪主題樂園發生恐怖意外，一對母子開心乘坐雪橇，高速溜下斜坡過程中卻撞上欄杆，當場被拋飛到空中後重摔在地，母親不幸死亡，年幼的兒子也受到重傷。

根據《鏡報》，42歲女老師特薛拉（Luciana Morgado Cerri Teixeira）8日帶著年僅7歲的兒子到「滑雪山公園」（Ski Mountain Park）玩，坐雪橇溜下人造滑雪坡中卻迎面撞上欄杆，2人瞬間被拋到半空中，重摔在斜坡上，送醫後特薛拉在診所宣告不治，兒子則因臉部受傷，轉送醫院進一步治療。

這家主題樂園因人造滑雪場、雪橇滑坡及溜冰場聞名，遊客可自行選擇簡單的路線或有障礙物的坡道。園方在悲劇發生後聲明表示，「我們公開向受害者家屬表達深切哀悼」，並為釐清事實配合當局調查。

特薛拉生前擔任教師，除了7歲兒子以外還育有15歲女兒。她意外過世的消息曝光後，過去的學生紛紛發文哀悼，「老師是個不可思議又了不起的人，感謝您多年來對教育的熱愛與奉獻！」家屬9日也透過特薛拉IG帳號宣布，她的葬禮於10日舉行，「我們將永遠為這位天使而驕傲」。