台灣為何吸引韓國遊客？網揭「3關鍵」：韓國人超愛

▲一名網友發現來台灣的南韓觀光客比日本多。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

隨著邊境開放，來自各國的旅客讓國內的觀光旅遊漸漸復甦，其中韓國人也佔了很大一部分。就有一名網友表示，發現來台灣的南韓觀光客變多了，好奇PO網尋求解答，引發網友熱議，不少人認為是距離近、便宜、美食多這3大原因，就像台灣人到東南亞觀光一樣，但也有人說近年台劇《想見你》在南韓爆紅，吸引韓妞特地來台灣追星、到拍攝地打卡旅遊。

一名網友在PTT以「台灣到底是哪點吸引韓國遊客來？」為題發文，表示台北現在超多是韓國遊客，但他不懂韓國人為什麼會想來台灣旅遊，並認為「韓國跟台灣沒什麼歷史往來，且聽過很多韓國遊客來台還自備泡菜、指定吃韓國料理，實在想不透韓國人為什麼會想專門來台灣旅遊？」

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貼文一出立即引發討論，不少人認為是距離近、便宜、美食多這3大原因，「來吃肉吃水果」、「就這附近除了日本大概就台灣了吧」、「距離近啊，日本玩膩了就來台灣」、「來吃馬辣的 韓國人超愛吃」、「因為物價便宜，我問韓國人這樣說」、「認識的韓國年輕人都覺得食物很好吃啊」、「去東南亞觀光的感覺」。

也有人說韓國人特別喜歡台灣DARLIE好來牙膏（原黑人牙膏）和三點一刻即溶奶茶包，「三點一刻 黑人牙膏」、「來買三點一刻奶茶和黑人牙膏」、「鋁箔包奶茶」；另外台劇《想見你》在南韓爆紅也是一個吸引因素，「台劇台影有幾部在韓國很紅，來看拍攝地」、「想見你算紅 韓國人特地跑去台南玩」、「《想見你》很紅啊」。

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