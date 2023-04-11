▲▼免拉線手機變對講機　「中保好生活」助管委會省錢省麻煩

▲隨著科技發展生活越來越便利，像是中保科技推出的「中保好生活」社區服務軟體，最新推出的「雲對講」功能，只要手機在手立即就能變身為對講機，也能隨時掌控門禁安全。（採訪撰稿／記者蒲世芸；攝影剪輯／記者劉亮亨）

記者蒲世芸／採訪報導

外出回家時不免手中有大包小包物品，但現在可以不用再煩惱，直接透過手機按一下，就可以輕鬆將門打開。透過中保科技推出的「雲對講」，解決既有社區對講系統問題，只需要電源與網路連接，再搭配APP使用，不需要另外加裝住戶室內機，就能遠端開啟大門及進行視訊對講。史詩科技總經理黃玉禮說，「『中保好生活』是我們最新的社區服務軟體，我們最新推出的一個功能叫做『雲對講』，它讓你的手機變成對講機，所以你只要有網路不管在哪裡，接到一樓打來的視訊對講，都不用急急忙忙衝去找室內機就可以直接接聽。所以對大樓來講，第一維修成本很低，第二就是說它也合乎零碳成本，現在不用再去拉這麼多線。」

▲▼透過「中保好生活」APP，處理生活中大小事更加便利。（圖／記者劉亮亨攝）

除此之外，「中保好生活」還能進行訪客預約等服務，提供全時影像監控，透過手機APP就能掌握各設備狀態，即使不在現場也能確保門禁安全；還能落實無紙化，從日常就能參與減碳生活。史詩科技總經理黃玉禮提到，「我們對於零碳排放做了很多努力。譬如說公告、郵件領取，還有管理費繳納等，都不用印出任何一張紙就可以線上繳費外，像是有些民眾是習慣在超商繳費，也可以用手機列出條碼，就可在超商直接繳付。」

▲史詩科技總經理黃玉禮表示「中保好生活」可以即時查看公告，完美實現無紙化生活；還可以進行郵務管理、預約公設等。（圖／記者劉亮亨攝）

▲「雲對講」透過手機遠端開門，也可以使用QR CODE或臉面開門。免拉線建置成本低。 （圖／中保科技提供。）

「中保好生活」還能協助住戶和管委會實現建築智慧管理(BA)，輕鬆搞定社區大小事。史詩科技總經理黃玉禮補充提到，「我們協助管委會對大樓做出一個更智慧的管理。譬如說大樓裡面會有弱電、公共設施，還有一些緊急設施，那我們的建築智慧管理就能協助管委會在管理時，立即知道什麼時候設備需要保養，或者有任何狀況都能即刻掌握。」

為達成2050淨零排放目標，中保科技推出全台首創的「風光綠屋頂」。展現中保科技致力實現智慧零碳社區，實現零碳好生活，為地球永續發展盡一份心力。星生方案董事長許博涵說，「淨零城市事實上希望可以看到更多綠電，用在我們的生活情境裡。所以基本上去取得更多綠電是非常重要的工作。但我們的城市，除了要取得更多減碳成果外，也希望能保存我們的生態綠意，可以讓生物多樣性做最大保存。所以像屋頂上的空中花園是我們很重要的生態島，而風光綠屋頂系統希望可以突破綠能跟植物的界線，把太陽能光電、微風牆，還有管理系統以及我們綠屋頂概念整合在一起。」

▲副總統賴清德（右3）與捷克眾議院議長艾達莫娃（右4）蒞臨中保科技智慧城市展，參觀「風光綠屋頂」現場展示。（圖／中保科技提供。）