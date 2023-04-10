馬英九再訪陸、「馬習二會」有譜？　蕭旭岑：不排除任何可能

▲馬英九日前結束中國訪問行程。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

前總統馬英九4月7日結束赴中國祭祖交流返台，兩岸政治備受國際矚目。馬英九基金會執行長蕭旭岑今（10）日受訪表示，未來不管是馬習二會，或再訪大陸，只要台灣有需要，就必須要考慮，但化解兩岸對立還需靠執政者。

蕭旭岑今日接受廣播節目訪問時提到，這次馬英九前往大陸進行為期12天的祭祖，以及馬英九基金會大九學堂與對岸學生的學術交流之旅，這只是踏出第一步，未來還會有第二步、第三步。

被問到馬英九在2015年11月7日，在新加坡與習近平會面，至今已經將近8年，未來是否還有「馬習二會」？甚至再次訪問大陸的可能性？蕭旭岑則回應，當年馬習會結束後，習近平對馬英九說了後會有期，所以自己是認為沒有什麼事情是不可能的，但就現階段而言，馬英九此趟最重要的任務還是祭祖和學術交流，所以並未安排到北京。

蕭旭岑進一步指出，無論未來是否還有馬習二會，抑或是再次到大陸訪問，「只要台灣有需要，這個就必須要考慮」。被追問是否有馬習二會的必要性？蕭旭岑說，現在最重要的還是要問蔡政府到底要怎麼做，畢竟兩岸無論是要復談或軍事互信，蔡政府才是最有權力的人，就要靠政府與政府之間去談。