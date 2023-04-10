正妹相親！本尊現身太驚人　網毒舌評：翻車翻到車毀人亡

▲微博熱傳一組圖片。（翻自微博）

圖文／鏡週刊

大陸微博網友近日熱傳一組圖片，要讓大家再次見證修圖軟體的偉大！據悉該名正妹透過網路交友相親，不過當本尊現身時，跌破眾人眼鏡。

據悉這名正妹透過網路交友認識對象，並和網友相約出來「面對面」相親。從照片可看出，兩人相約在一間餐廳用餐，但正妹本尊的容貌，也因此曝光，更被網友流傳開來。

▲正妹的相冊。（翻自微博）

▲正妹本人點菜。（翻自微博）

不少網友認為，正妹照片與本尊「差很大」，還有網友更毒舌評論：「根本是詐騙！」、「這不是翻車，這是車毀人亡！」、「我看不只32歲，根本是52歲。」

但另一方面，也有網友替正妹說話，認為只是拍攝角度問題所影響，讓她本人看起來變得很胖。還有網友認為，正妹本人只是「變胖一點點」，其實跟照片沒有差太多；然而還有網友笑稱：「其實不是正妹的錯，都是修圖軟體太超過。」

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