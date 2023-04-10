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大陸 大陸焦點 特派現場

特斯拉加碼投資上海！海外首座儲能超級工廠　2024年投產

▲▼特斯拉上海超級工廠。（圖／路透社）

▲特斯拉上海超級工廠。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）8日抵達中國進行訪問，預計10日前往特斯拉上海超級工廠視察。《新華社》指出，特斯拉宣布與中方簽訂在上海建造「儲能超級工廠」的合約。這座超級工廠未來將生產特斯拉旗下的超大型商用儲能電池，估計2024年第2季投產，也是該公司在美國本土以外的首個儲能超級工廠。

據《央視新聞》報導，9日下午，特斯拉儲能超級工廠項目簽約儀式在上海正式舉行。中國（上海）自由貿易試驗區臨港新片區管理委員會與特斯拉公司在現場簽約。

據《新華社》報導，這座「儲能超級工廠」將生產特斯拉旗下的超大型商用儲能電池。初期規畫年產商用儲能電池一萬台，儲能規模近40GWh，產品將銷往全球市場。

報導引述特斯拉表示，這座「儲能超級工廠」將有助於不斷豐富能源整合解決方案與全球布局，未來特斯拉還將在中國投入更大精力。

特斯拉全球副總裁陶琳表示，特斯拉上海超級工廠已實現超過百分之九十五的產業鏈本土化率，特斯拉希望與中國產業夥伴「一起在世界舞台詮釋『中國製造』的強大韌性」。

上海市政府副秘書長莊木弟透露，這次落地簽約的特斯拉儲能超級工廠項目，將成為推動上海新型儲能產業發展和綠色低碳轉型的重要力量。

上海自貿區臨港新片區管委會高科處長陸瑜表示，上海引入特斯拉超級工廠後，智慧型新能源汽車產業已成為臨港新片區第一個千億級產業集群。而這項儲能超級工廠的落地，將有望再造一個千億級產業集群。

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