牛仔皮衣、白長褲！柯文哲「紐約新造型」曝光　黃珊珊：型男無誤

▲柯文哲抵達紐約後新造型。（圖／翻攝自黃珊珊臉書）

記者江采蓁／綜合報導

台灣民眾黨主席柯文哲8日出發前往美國訪問20天，日前抵達桃園機場時明顯與之前打扮不一樣，不僅往常的空氣瀏海不見了，西裝也換新的了。一同出訪的前台北市副市長黃珊珊9日再曬出柯文哲抵達紐約後的新造型，穿著設計師搭配的牛仔皮衣與白色長褲，完全跳脫「阿北」以往的形象，她也透露，設計師說柯文哲本身就有自己的特色，只要稍微整理，確實型男無誤！

柯文哲在赴美前於臉書分享大改造過程，他表示，平常自己空氣瀏海跟高腰褲很習慣了，但這陣子大家建議他換個造型，趁著訪美前做新西裝，太太陳佩琪還親自選了老字號的西服店，幫他訂做經典款黑色、米白兩套；黃珊珊更找了自己20多年的好友髮型師Andy，贊助他超尊爵的剪髮。改造完成後，很多記者都說差點認不出來，他也笑稱「我一向不修邊幅，要當個型男真的是不容易！」

柯文哲9日抵達紐約後，黃珊珊也搶先曝光柯文哲的最新造型，照片中柯文哲穿著設計老師挑選的牛仔皮衣配白色褲與鞋，完全跳脫以往大家認識的阿北形象，黃珊珊更透露，其實，老師說只要換掉高腰褲，其他都很容易搭配，因為柯文哲本身就有自己的特色，頭髮再稍微整理，確實型男無誤！