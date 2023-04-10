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中共模擬打擊「台島及周邊關鍵目標」　陸專家：直指3類重點目標

▲▼解放軍東部戰區聯合演練,中共環台軍演。（圖／翻攝自央視）

▲解放軍東部戰區展開一連3日的環台戰備警巡和「聯合利劍」演習。（圖／翻攝自央視）

記者鄭思楠／綜合報導

解放軍東部戰區4月8日至10日，展開一連3日的環台戰備警巡和「聯合利劍」演習。據《央視》報導，多軍兵種部隊9日在戰區統一指揮下，「對台島及周邊海域關鍵目標實施模擬聯合精確打擊，持續保持圍島進逼態勢」。《環球時報》評論稱，在此前官方公開報導中，「台島及周邊海域關鍵目標」沒有出現過，尚屬首次。

據《央視》報導稱，台灣海峽內，多艘驅護艦與海上待機的導彈快艇，聯合岸導突擊群，對台島西南目標全時追瞄。在不同方向，警巡艦艇採取高速機動和隱蔽接敵方式佔領預定打擊陣位。

▲▼解放軍東部戰區聯合演練,中共環台軍演。（圖／翻攝自央視）

報導強調，戰區空軍梯次出動數十架次預警、偵察、殲擊、轟炸、干擾機，按照作戰編組飛赴目標空域，構建岸海空一體聯合打擊體系，機群依托聯合情報支撐，精準掌握戰場態勢，為聯合突擊兵力提供目標引導和支援掩護。

報導指出，戰區陸軍遠箱火部隊打通偵察、指揮、火力網系鏈路，依托無人機為發射單元提供打擊引導，展開多目標精確打擊、多彈種複合毀傷演練。

▲▼解放軍東部戰區聯合演練,中共環台軍演。（圖／翻攝自央視）

陸軍第72集團軍某旅連長姜曉棟受訪稱，「這次打擊演練，我們完全依照實案組織，著眼提高火力快反和精準毀傷，全面檢驗武器裝備實戰運用中的新打法、新戰法。」

火箭軍某部鄧勇強調，「我們緊盯『隨時能戰、準時發射、有效毀傷』核心能力標準，彈在架上、蓄勢待發，有信心、有底氣應對各種複雜困難局面，堅決完成作戰任務，堅決挫敗任何形式的外部勢力和『台獨』分裂企圖。」

在此前官方公開報導中，作為打擊對象，「台島及周邊海域關鍵目標」沒有出現過，尚屬首次。據《環球時報》報導，軍事科學院研究員趙小卓分析指出，這可能是指台灣內某棟建築物，或某個軍事基地等。

趙小卓進一步表示，此次軍事行動打擊目標有3個重點目標，首先是台灣的要地、要點、跑道等重要目標；其次是支持台軍事體系的重要節點；第三是打擊移動性的重要目標，對其實施跟蹤監視，必要時一舉殲滅。他表示，對重點目標的火力打擊手段是多層次的，多角度的，對目標打擊強調精準，全面檢驗各任務部隊的火力運用及精準打擊能力。

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