快訊／囝仔昌外甥遭射殺！招魂「不願走」有冤情　2主嫌羈押禁見

▲台南槍擊丟包案，兩名林姓主嫌遭羈押禁見。（圖／民眾提供）

記者陳韻如／台南報導

台南槍擊醫院丟包命案，死者家屬9日上午回到事發地點招魂，但遲遲無法擲出「允筊」，家屬事後悲泣表示，因幕後唆使者尚未落網「他不甘願走」。同日下午，2名林姓主嫌因涉嫌重大且有逃亡及勾串共犯或證人之虞，被檢方聲請羈押禁見，另周姓犯嫌7萬元交保。稍早，羈押庭結果出爐，法官裁准2名林姓主嫌羈押禁見，而至於是否真的有幕後唆使，仍有待調查釐清。

死者親友指出，這起事件係「舊恨」加「新仇」，死者之前曾遭疑是幕後唆使者的男子打傷，雙方因而結下樑子，而「新仇」起因是日前死者暱稱舅舅的「囡仔昌」劉子賢自撞身亡，疑幕後唆使者這一方，趁機刻意地出言不斷激怒死者，嗆死者：「看是你要下去陪你舅舅，還是我下去陪你舅舅」，死者一怒之下，才會帶著女友從桃園趕回台南，要與對方「輸贏」。

▲徐男家屬9日上午前往案發現場招魂，但過程並不順利，家屬表示，因幕後唆使者尚未落網「他不甘願走」。（圖／民眾提供）

對方由外號「小峰」的28歲林姓男子出面，該名幕後唆使者則並未到場，而由「小峰」帶林姓等數名友人到場，雙方話沒說幾句而一言不合發生衝突，「小峰」林男持槍對空鳴槍，死者即與林嫌等人發生追逐，結果被對方圍堵，接著就中槍倒地。

當死者中槍倒地後，死者女友要拉他上車送醫，但「小峰」林嫌等一行人駕車繞回去，強將死者拉上林嫌的車，並揚言：「人我們要帶走，上面有交代」，接著駕車前往台南市立安南醫院，將死者丟包在急診處門口，死者雖經醫護人員全力搶救，但因傷重不治死亡。

▲28歲林姓主嫌。（圖／民眾提供）

家屬9日上午重返事發地點招魂，但過程相當不順利，遲遲無法擲出「允筊」，直到陪同摯友應允為其處理「事情」，才完成招魂儀式，而家屬則哀泣表示，死者死得很冤，因幕後唆使者尚未落網「他不甘願走」。

警方目前已將三名主嫌依殺人、槍砲等罪嫌送辦，其中2名林姓主嫌因涉嫌重大且有逃亡及勾串共犯或證人之虞，被檢方聲請羈押禁見，另周姓犯嫌7萬元交保。稍早，羈押庭結果出爐，法官裁准羈押禁見，而至於是否真的有幕後唆使者，則有待進一步調查釐清。