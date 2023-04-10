租25天！陸客「水龍頭+暖氣」24小時全開　房東接電話崩潰了

▲陸客到韓國旅遊短租民宿，沒想到竟惡意報復房東不給退租，浪費了120噸水和天然氣、電。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

一對大陸旅客到韓國旅遊，並用租房網站一次租了25天的一間民宿，沒想到就在租約剩4天時，房東收到天然氣公司通知，詢問房子是否有漏氣的現象，原來是房東遭到房客報復，竟然提前離開並將水龍頭和暖氣全部打開，惡意用掉120噸的水，以及84萬韓元（約台幣19385元）的電費跟天然氣費。

▲屋主調監視器發現，大陸房客根本只住了5天就離開，但隨後會每隔3天回來查看電器是否都還開著。（示意圖／翻攝自pexels）

據《朝鮮日報》報導，一名房東控訴一對陸客，表示自己透過租房平台租屋給2名來首爾遊玩的旅客，對方一次就租了25天，但卻在入住前曾想退房，不過將無法退費，因此2人就依約入住。沒想到房東在租約剩下4天時，接到天然氣公司的電話，詢問屋主使用狀況，是否有天然氣漏氣問題，因目前使用狀況異常。

結果屋主趕緊跑去房子中查看，才發現這兩名租客早已退租，大約只待了5天，但卻在離開時把所有的燈與暖氣都打開，甚至每隔三天回來查看是否都還在開，水龍頭也被打開，因此消耗了120多噸的水，以及64萬韓元（約台幣14770元）的天然氣、20萬韓元（約台幣4615元）的電費。

屋主痛斥租客浪費能源，「心腸多壞才會這樣報復」，並向租房網站求助請求對方賠償，但租房網站Airbnb則表示，由於租客並沒有損壞房屋，因此他們無法出面，只能靠屋主和租客自己溝通，而這兩名遊客早已出境，如今就算報警也連細不上對方。

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