交車遭追撞「客戶Mini成鐵餅」！他夾縫脫困幸運逃死　斷3肋骨住院

記者閔文昱／綜合報導

國1南向82.9K湖口段7日發生1大貨車和2自小客車追撞意外，其中一輛白色Mini Cooper被擠壓成一片廢鐵，所幸駕駛事後自行安全脫困，並無生命危險。據了解，該名駕駛為桃園平鎮某汽車鈑金部部長，當天替車輛鈑烤好正要開去新竹交車給客戶，不料卻發生交通意外，目前警方仍在調查詳細事故原因。

▲國1湖口段發生3車追撞事故，一輛白色Mini慘成廢鐵。（圖／翻攝自記者爆料網，下同）

這起事故發生在7日下午2時47分，根據當時行車紀錄器畫面，國1南向82.9K湖口段車流正在緩慢減速，砂石車駕駛未保持好安全車距而且疑似未注意車前狀況，先是急踩煞車，方向盤向左猛轉，將前車撞翻之後失控撞上左側平行前進的白色自小客車，白車則直接被擠上中央分隔島輾成廢鐵。

幸運的是，遭輾過的白色Mini駕駛事後自行逃出脫困，並無生命危險。據了解，該名駕駛為桃園平鎮某汽車鈑金部部長，當天將鈑烤好的車輛開回新竹準備交還給客戶，卻在途中發生意外，不僅車輛全毀，自己也斷了3根肋骨，目前仍在住院治療當中。

▲Mini駕駛相當幸運，沒有大礙還能自行脫困。

國道警方指出，事故是砂石車不明原因追撞行駛於中線車道自小客貨車，隨後偏向至內側車道撞擊行駛於內側車道的另輛自小客車，造成砂石車駕駛及自小客車駕駛受傷送醫院治療。2名駕駛意識清楚，無生命危險，詳細事故原因仍有待進一步釐清。