正妹喝茫酒瓶砸保時捷！跳針「我到底做了什麼」　女警霸氣押上車

▲黃姓正妹8日凌晨喝太多丟酒瓶砸到路旁保時捷，因不配合盤查遭警方以強制力帶回。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者張君豪／台北報導

4月8日凌晨3時許，台北市大安區忠孝東路統領百貨前，一名外表亮麗的黃姓正妹卻因酒喝太多（26歲）不勝酒力，居然拿酒瓶砸停在路旁的保時捷轎車，駕駛無奈報警求助，警方獲報到場後，黃女拒絕出示證件，並不斷質疑在場警員「我到底做了甚麼事情」，現場女警告之她砸到別人愛車，她反嗆「我哪有砸車」，遭警員依拒絕配合盤查、違反警執法，動用強制力扭送上車。

根據大安警方表示，當持轄區統領百貨樓下泊車人員向警報案，有一酒醉黃姓正妹拿酒瓶丟擲客人停放的保時捷轎跑車，過程有多人目擊，但警方到場要盤查女子身分時，女子不願拿出身分證件配合查驗，加上飲酒過多說詞不斷重複，導致警方根本聽不懂她的訴求。

現場女警無奈，希望黃女配合她回派出所接受調查，黃女不斷質疑「我到底做了甚麼事情」，最後遭警方以強制力押上警車帶回，查驗黃女身分後，警方通知保時捷車主阮男到場，阮男見愛車受損不重，暫時不提出毀損告訴，警方依規定抄錄雙方資料後，這場鬧劇才告一段落。

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