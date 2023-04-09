LIVE／42隻犬、貓參與！　蔣萬安啟動北捷一日限定「寵物專車」

記者袁茵／台北報導

台北市長蔣萬安2022年競選期間，拋出3大項「友善動保」政策，包括試辦「捷運寵物車廂」，並允諾上任後試行特定時間內寵物不用關入寵物車；台北捷運公司於4月9日啟動一天限定的「捷運寵物專車限定活動」，共有36組飼主與42隻中小型犬、貓共同參與，由《東森新媒體ETtoday》全程直播。

台北捷運與台北市動保處響應國際寵物日，4月9日首度推出一日限定寵物專屬列車，開放報名當天18分鐘額滿，4月9日派出的「寵物專車」，車廂間均安裝寵物柵欄，並配有獸醫及寵物行為訓練師隨行，確保毛小孩的安全。

「寵物專車」考量分類、分區盡量減少干擾的前提下，犬、貓將分乘不同車廂，每節車廂間均安裝寵物柵欄，並配有獸醫及寵物行為訓練師隨行，各車廂也會配置1名清潔人員隨車維護環境整潔；活動當天行駛的專車，使用雙層空調濾網過濾車內空氣，活動結束後，專車將送回機廠進行全面消毒清潔並更換空調濾網，完成清潔後重返線上提供載客服務。

根據台北市政府規劃，9日上午10時在捷運象山站啟動記者會，並由蔣萬安進行約莫5分鐘的致詞，進行專車啟動儀式、蔣萬安媒體聯訪後，寵物專車約於10時40分出發至捷運圓山站，並於11時05分抵達圓山站後，由蔣萬安參觀寵物市集，並且與寵物、飼主大合照。

▼台北捷運一日寵物專車。（圖／台北捷運公司提供）