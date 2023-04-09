　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

LIVE／42隻犬、貓參與！　蔣萬安啟動北捷一日限定「寵物專車」

 

記者袁茵／台北報導

台北市長蔣萬安2022年競選期間，拋出3大項「友善動保」政策，包括試辦「捷運寵物車廂」，並允諾上任後試行特定時間內寵物不用關入寵物車；台北捷運公司於4月9日啟動一天限定的「捷運寵物專車限定活動」，共有36組飼主與42隻中小型犬、貓共同參與，由《東森新媒體ETtoday》全程直播。

台北捷運與台北市動保處響應國際寵物日，4月9日首度推出一日限定寵物專屬列車，開放報名當天18分鐘額滿，4月9日派出的「寵物專車」，車廂間均安裝寵物柵欄，並配有獸醫及寵物行為訓練師隨行，確保毛小孩的安全。

「寵物專車」考量分類、分區盡量減少干擾的前提下，犬、貓將分乘不同車廂，每節車廂間均安裝寵物柵欄，並配有獸醫及寵物行為訓練師隨行，各車廂也會配置1名清潔人員隨車維護環境整潔；活動當天行駛的專車，使用雙層空調濾網過濾車內空氣，活動結束後，專車將送回機廠進行全面消毒清潔並更換空調濾網，完成清潔後重返線上提供載客服務。

根據台北市政府規劃，9日上午10時在捷運象山站啟動記者會，並由蔣萬安進行約莫5分鐘的致詞，進行專車啟動儀式、蔣萬安媒體聯訪後，寵物專車約於10時40分出發至捷運圓山站，並於11時05分抵達圓山站後，由蔣萬安參觀寵物市集，並且與寵物、飼主大合照。

▼台北捷運一日寵物專車。（圖／台北捷運公司提供）

▲▼台北捷運一日寵物專車。（圖／台北捷運公司提供）

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
快訊／戴資穎宣布2024退役　最新發聲！
快訊／知名舞廳遭突襲搜索！　一票人被帶走
桃園「甡甡路」該怎麼念？　正確讀音曝光
賈靜雯「體重創新低」！　王淨見2數字：太扯
日失聯黑鷹「消失的2分鐘」！　最後通聯曝光
快訊／國1驚悚車禍！　男遭撞飛當場慘死

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

費芯大戰調解中！今與蔣萬安會面　費鴻泰：不好意思麻煩他操心

今與費鴻泰見面！蔣萬安憶立委時期「非常感謝他」　辯論得尊重雙方

他質疑「蔡英文因應共軍會議沒找軍方」　國安人士：這時代可線上聯繫

國民黨初選很特別？　黃揚明舉「這人」嘆：每屆都不同只能說溫馨

民進黨15立委初選區激戰　4／11協調不成將比民調

傳陸想「再送貓熊」釋善意　蔣萬安讚「很好的事」：會請兩岸小組溝通

柯文哲合體徐巧芯「吃涼麵送暖」　本人開心喊：我會一直樂觀拼命

徐巧芯狂叫陣辯論！　費鴻泰高喊三聲團結：黨中央建議我拒絕

共軍又要射飛彈？我軍緊盯「火箭軍部隊」動態　啟動地面飛彈系統

22日初選揭曉「公布許淑華相簿」！　徐巧芯：一起看血流成河

南一中王牌2022車禍過世！　父忍淚為兒摸紅土開球圓夢

世界盃拔河錦標賽摘金2連霸　台代表隊擊敗巴斯克為國爭光

新竹女走斑馬線遭撞！　彈到轎車引擎蓋上倒地

送肉粽取活雞鴨血破煞　正妹不畏沖煞勇闖救助

紅毛猩猩擁抱、親吻韓國妹 下秒伸「鹹豬手」熱情抓抓

《營業中2》開錄？鬼鬼姚元浩互挖坑　她凍卵「生24個吳映潔」...超恐怖XD

大學生違規左轉對撞客運　2車都違規！釀1死車禍

85Kg巨犬站起竟達180cm　路人看見嚇到閃開：獅子？

小兄妹搭車去北屯睡過頭　睜眼竟到新烏日火車站...

《大嘻哈2》總冠軍賽前「阿夫開嗆」　「我又不是Gummy B一直唱舊歌」

費芯大戰調解中！今與蔣萬安會面　費鴻泰：不好意思麻煩他操心

今與費鴻泰見面！蔣萬安憶立委時期「非常感謝他」　辯論得尊重雙方

他質疑「蔡英文因應共軍會議沒找軍方」　國安人士：這時代可線上聯繫

國民黨初選很特別？　黃揚明舉「這人」嘆：每屆都不同只能說溫馨

民進黨15立委初選區激戰　4／11協調不成將比民調

傳陸想「再送貓熊」釋善意　蔣萬安讚「很好的事」：會請兩岸小組溝通

柯文哲合體徐巧芯「吃涼麵送暖」　本人開心喊：我會一直樂觀拼命

徐巧芯狂叫陣辯論！　費鴻泰高喊三聲團結：黨中央建議我拒絕

共軍又要射飛彈？我軍緊盯「火箭軍部隊」動態　啟動地面飛彈系統

22日初選揭曉「公布許淑華相簿」！　徐巧芯：一起看血流成河

費芯大戰調解中！今與蔣萬安會面　費鴻泰：不好意思麻煩他操心

今與費鴻泰見面！蔣萬安憶立委時期「非常感謝他」　辯論得尊重雙方

魚會爬樹？枯木詭掛4條下口鯰「仰頭尾懸空」　目擊者曝照片真相

他質疑「蔡英文因應共軍會議沒找軍方」　國安人士：這時代可線上聯繫

退役原因？戴資穎：每位運動員都會因年紀漸走下坡…

國民黨初選很特別？　黃揚明舉「這人」嘆：每屆都不同只能說溫馨

黃偉哲會晤日本東北地區多名政要 日台友好從基層交流做起

開車時腦中風！駕駛無減速撞騎士「內臟破裂亡」　賠700萬換緩刑

民進黨15立委初選區激戰　4／11協調不成將比民調

高雄大帝國舞廳遭突襲搜索！檢大動作帶走一票人原因曝

女騎士等紅燈1分鐘極速更衣　「脫剩黑色小可愛」眾人看呆

政治熱門新聞

鄭家純戰吳欣岱：無法支持這種候選人

影／對峙畫面曝！解放軍艦逼近台灣24浬　我軍「二對一」逼退

被罵「縣府走狗」回嗆民眾　林為洲：當我塑膠

影／梳油頭、做西裝！柯P赴美大改造　「當個型男真不容易」

邱國正、陳寶餘坐鎮衡山指揮所　緊盯共軍「環台軍演」動態

王浩宇下戰帖！　挑戰高嘉瑜

為竹縣生命園區開槓！被民眾痛批縣府走狗　藍委反嗆：別像狗亂叫

22日初選揭曉「公布許淑華相簿」！　徐巧芯：血流成河

國軍監控共軍馬鞍山艦畫面曝光！　71架次共機擾台「超過去年軍演」

中共軍機71架次擾台機型全揭露　跨越海峽中線航跡圖曝光

民調／賴清德39.0%支持度穩坐第一　藍營三腳督派「他」最有勝算

蔡英文緊盯中共環台軍演　下午聽取簡報掌握台海安全情勢

港湖激戰！徐國勇喊支持吳欣岱　「她非常優秀，高嘉瑜我不評論 」

換帖兄弟已不再！朱、侯變「最熟悉的陌生人」　黃暐瀚曝3點原因

更多熱門

相關新聞

快訊／曝明與蔣萬安見面　費鴻泰：我一定很平和地讓初選完成

快訊／曝明與蔣萬安見面　費鴻泰：我一定很平和地讓初選完成

國民黨立委費鴻泰與台北市議員徐巧芯爭取黨內2024台北市第7選區立委提名，「費芯大戰」過程激烈，傳有意介入協調的台北市長蔣萬安，今（8日）上午已跟徐見面。費鴻泰今下午受訪時，則透露明天將跟蔣萬安見面，他也會跟蔣說，「我一定會很平和地讓初選選戰完成」。

蔣萬安協調「費芯大戰」！　徐巧芯親揭會面內容：蔣支持年輕參政

蔣萬安協調「費芯大戰」！　徐巧芯親揭會面內容：蔣支持年輕參政

有望介入協調「費芯大戰」？　朱立倫：我知道蔣萬安很努力

有望介入協調「費芯大戰」？　朱立倫：我知道蔣萬安很努力

蔣萬安協調「芯費大戰」　費鴻泰猜：可能叫徐巧芯當議員、我當立委

蔣萬安協調「芯費大戰」　費鴻泰猜：可能叫徐巧芯當議員、我當立委

郝芯痛！郝龍斌宣布力挺費鴻泰　「必須承認這是痛苦選擇」

郝芯痛！郝龍斌宣布力挺費鴻泰　「必須承認這是痛苦選擇」

關鍵字：

北市台北市台北市政府蔣萬安北捷台北捷運

讀者迴響

熱門新聞

國道塞車「這輛車周圍卻沒人」！內行秒懂

房務哥掀開棉被見「超噁一幕」　網喊不對勁

金曲歌后出櫃認了「喜歡男生多一點」！

靜宜女大生想留在緬甸！最慘結局曝

靜宜女大生不走　驚傳「玩地下賭盤」

砍獎金「員工不幹了」！驚覺1專業只有他會

台鐵上拍裸露照！21歲妹愛刺激　下場慘了

全聯周末熱美式買1送1、隨行杯0元換

即／莊智淵晚間曝傷勢：撐不下去

90萬正妹網紅認愛！　「秘戀企業家男友2年」想婚了

徐乃麟小兒子跳級「取得耶魯博士學位」

驚悚畫面曝！國道砂石車追撞　小車被壓扁

即／「囝仔昌」乾外甥遭丟包亡　警逮3人

梅雨何時來　最新預測出爐

今晨12.1℃！成颱機率提高　大迴轉路徑曝

更多

最夯影音

更多
南一中王牌2022車禍過世！　父忍淚為兒摸紅土開球圓夢

南一中王牌2022車禍過世！　父忍淚為兒摸紅土開球圓夢
世界盃拔河錦標賽摘金2連霸　台代表隊擊敗巴斯克為國爭光

世界盃拔河錦標賽摘金2連霸　台代表隊擊敗巴斯克為國爭光

新竹女走斑馬線遭撞！　彈到轎車引擎蓋上倒地

新竹女走斑馬線遭撞！　彈到轎車引擎蓋上倒地

送肉粽取活雞鴨血破煞　正妹不畏沖煞勇闖救助

送肉粽取活雞鴨血破煞　正妹不畏沖煞勇闖救助

紅毛猩猩擁抱、親吻韓國妹 下秒伸「鹹豬手」熱情抓抓

紅毛猩猩擁抱、親吻韓國妹 下秒伸「鹹豬手」熱情抓抓

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面