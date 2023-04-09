靜宜女大生「想留在緬甸」！　在地華人曝最慘結局

▲靜宜大學女大生失蹤案引發全台關注。（圖／（左）記者鄧木卿、（右）游瓊華翻攝）



文／今周刊



靜宜大學女大生目前已經證實人就在緬甸，不過她自知被騙到園區，卻遲遲不肯隨救援人員返台，據知情人士爆料，該名女大生在台時，有在玩地下簽賭，家人給她1個月1萬元生活費仍嫌不夠。如今女大生會不會返台，還得看她的意願，但在緬華人表示，一旦進入詐騙園區會有什麼後果，「女的不說了，懂的都懂」。

靜宜大學女大生失蹤案引發全台關注，目前已經證實人就在緬甸，卻堅持「男友不走，她也不走」，讓花了相當大功夫才把人救出來的救援人員感到挫折。

據三立新聞報導，有知情人士爆料，其實林姓女大生在台灣時，家人便有給她1個月1萬元的生活費，她自己有打工可是嫌賺得不夠多，因此也有在玩地下簽賭。

參與救援的人員透露，林女自知被騙但很樂意，上了救援的車輛後還堅持要回去，目前已經幫她買了機票，就看她之後願不願意上飛機飛仰光，肯的話就會回來。林女究竟為何出國眾說紛紜，一切只得等當事人返台才能釐清。

緬甸詐騙園區到底有多恐怖？據《中時新聞網》報導，在緬華人透露，園區設有高牆、鐵絲網，被送進去的人要出來相當困難，在裡頭必須幫忙進行詐騙，若業績沒達標，男的會被虐打，「女的就不說了，懂的都懂」。

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