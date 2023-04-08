休旅車上國道「前後都沒人」！女友愣：明明大塞車　內行一看秒懂

▲國道一輛休旅車周圍都沒人，但旁邊車道大塞車。（圖／翻攝臉書／路上觀察學院）



網搜小組／柯振中報導

看到這種車，大家都是能閃多遠閃多遠！一名男子日前在國道上開車，女友突然開口發問，為何路上都在塞車，卻唯獨一輛休旅車前後完全是空的，而他看了一眼以後，也瞬間明白了原因。

這名男子在「路上觀察學院」分享照片，當時他開車載著女友在國道上行駛，因為路況壅塞，行駛起來走走停停，唯獨一輛休旅車附近沒有其他車輛。

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這時女友突然開口詢問，為何已經大塞車，駕駛們卻要遠離這輛「Mini Cooper」。而男子看了一眼以後，也瞬間明白了原因。

▼駕駛們看見了車輛後方的汽車標誌，立刻明白為何周圍完全沒車輛。（圖／翻攝臉書／路上觀察學院）



依據照片內容，該輛休旅車的車牌為「XXX-8888」，且車尾標誌有個帶有翅膀的「B」符號，事實上根本不是Mini Cooper車廠的車輛，而是豪車品牌「賓利」的休旅車，價格完全不在同一個等級。

多數網友看完這張恐怖的照片，也瞬間明白周圍駕駛為何會有如此動作，於是留言直喊，「我可能連那個車牌都撞不起，更不要提那輛車了」、「因為它可以買10台Mini Cooper」、「因為撞到賠償金額單位是用幾台mini cooper來計算」、「這一台適合新手來開，路比較好走」、「一棟豪宅在路上跑能不離遠點嗎？」