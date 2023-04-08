龍象大戰掀高潮！龍迷不滿他碎念上前理論　飆國罵還扯衣服

記者邱中岳／台北報導

天母棒球場在7日晚上迎來龍象大戰，最後由味全龍6：4逆轉贏下兄弟象，但球賽進行期間卻有2隊球迷發生爭執，最後驚動警方到場處理，經警方介入排解，雙方都決定不提告訴。

▲龍象大戰引起球迷口角，警員制止避免事態擴大。（圖／讀者提供）

據了解，23歲的男子在7日前往天母棒球場觀看，當時坐在三壘後方看台，在比賽間卻發生另一方45歲的球迷，認為對方在碎碎念覺得不爽，所以上前飆罵國罵，雙方爆發口角。

其中一方最後還拉起衣領做勢要打人，警方發現後立刻介入排解，並將2人隔開，據了解，兩人最後由場務、警員檢查票券、確認身份後就離開，雙方也決定互不提告。

事後，兄弟象的球迷，也在網路上抒發情緒，表示當天兄弟領先陸續有球員上壘，與妹妹討論味全龍是否要換投手發表了評論，但卻引起前方2名龍隊球迷不滿。

當時2名龍隊球迷轉過頭來，兄弟象的球迷還以為是要一起討論，但沒想到卻換來一頓國罵，甚至還拉扯衣服，最後只能大喊「快錄影」，而工作人員、警員聞訊也趕往現場。

當事人指出，2位龍迷被隔開帶到後面，當事人自稱也沒有受到什麼傷害，配合警員、場務檢查票券、確認身份後就離開，離開前也感謝警員、聯盟工作人員，另外順便跟2位龍迷說聲「如有得罪，請多包涵」。