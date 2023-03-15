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大陸 大陸焦點 特派現場

重慶魚塘出現神秘「黑洞」　一萬公斤活魚和小舢板一夜消失

記者魏有德／綜合報導

重慶一座魚塘昨（14）日凌晨突然出現一個直徑約10公尺的巨型大洞，不僅魚塘內的2萬斤（約1萬公斤，下同）活魚都不知去向，連停放在魚塘內的小舢舨也找不到，讓魚塘主人懷疑是被這個大洞給吸進去，甚至有網友開玩笑地稱，「難道是外星文明？」目前，地質研究人員已經進駐調查，也將四周暫時封鎖起來，避免再出現地表坍塌造成的意外。

▲重慶一座魚塘出現一個巨型大坑，魚塘內的活魚和小船一夜消失。（圖／翻攝極目新聞）

▲重慶一座魚塘出現一個巨型大坑，魚塘內的活魚和小船一夜消失。（圖／翻攝極目新聞，下同）

《極目新聞》報導，目擊者汪女士透露，魚塘是叔叔家的，位於重慶市北碚區天府鎮文星村，叔叔有多個養殖觀賞魚的魚塘，近期才將幾個魚塘的魚攏在事發魚塘裡，總重量近2萬斤。當（14）日中午11時許，魚塘邊的一棟小房子也出現了垮塌，所幸無人員受傷。

透過汪女士拍攝的影片可以發現，這座魚塘的水已經全部流光，只剩下泥巴地，在靠近魚塘邊坡的泥巴地上出現這個巨型大坑，大坑略為呈現上寬下窄的漏斗狀，走近大坑旁查看，最下緣是一個深不見底的黑洞，也不知通往何處。

▲重慶一座魚塘出現一個巨型大坑，魚塘內的活魚和小船一夜消失。（圖／翻攝極目新聞）

汪女士透露，她的叔叔在13日晚間還有巡查過魚塘，並未發現任何異狀，誰想到過了一晚上，竟然出現這樣的一個深坑，魚塘內連魚帶水，加上停靠的一艘小船都不見了。

影片在微博上引起網友們好奇，部分網友還自行想像稱，「難道是地下暗河？」；「會不會有外星文明來過？」；「下面該不會有個溶洞，魚全溜走了」。

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