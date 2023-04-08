蔣萬安協調「費芯大戰」！　徐巧芯親揭會面內容：蔣支持年輕參政

▲徐巧芯。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

國民黨立委初選「費芯大戰」競爭激烈，台北市長蔣萬安介入協調，今中午與議員徐巧芯見面。徐巧芯今（8）日下午受訪時表示，中已與蔣見完面，主要向蔣表達對初選公平性的重要，也希望可以舉辦初選辯論會。徐也轉述蔣萬安回應，他支持年輕世代參政，這次主要是關心，並不是「協調」。而據了解， 蔣萬安明將與另一位參選人立委費鴻泰見面 。

徐巧芯今日下午接受媒體訪問時表示，她與蔣大約中午會面，針對此次的會面，蔣萬安表示，並不是協調是關心，也因為過去也有同選區的重疊，所以他很關心好朋友們初選情況。徐也在會中談到對初選公平性的期待，言談中對初選公平性是有憂慮的；蔣萬安則回她，會再跟市黨部做溝通，並且讓初選在公平下進行。除此之外，徐也強調，她期待舉辦初選辯論會，蔣也說會再溝通、試試看。

徐巧芯強調，蔣萬安也是年輕人，對於年輕世代參政他非常支持，也給予祝福，期待兩位初選好好爭取，努力贏得民眾認同。

媒體問到，所以蔣萬安是支持她的嗎？徐巧芯說，市長的身份兩邊手心手背都是肉，蔣萬安期待雙方用公平的方式，也沒有像外傳的說，徐說當議員就好，「胡說八道的話，蔣萬安的格局不會說的」，蔣也是年輕人、支持年輕世代參選，誰能夠勝出就是要看民眾的支持，要再個別去努力。

最後媒體問，蔣萬安是否有說初選不要太激烈？徐巧芯說，大家都有共識初選過後大家團結一致，重點是2024重返執政下架民進黨，這部分大家都是有共識的。

據了解，蔣萬安與徐巧芯大約談了一個小時左右，蔣確實不是去喬誰退選的，而是希望初選當事人都能進行一場君子之爭。在與徐巧芯溝通之後，明天蔣萬安也將與立委費鴻泰見面。

