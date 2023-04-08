這洋芋片聲音怪怪的！　三重警察搖一搖...罐身掉出6包海洛英

記者戴上容／新北報導

新北市三重區48歲蔡姓男子在洋芋片罐內做夾層藏毒，日前他將車違停在龍濱路紅線上，三重警上前盤查見蔡男神色慌張，不時瞄向後座腳踏墊，警取出腳踏墊上的洋芋片罐，隨手一搖發現聲音不對，打開罐底一看赫見海洛英等毒品，偵訊後將蔡依法送辦。

▲▼ 蔡男改裝洋芋片罐藏毒。（圖／記者戴上容翻攝）

蔡姓男子有多項前科，目前從事鐵工行業，他暗地吸毒，將一洋芋片罐改裝做夾層藏毒，躲避警方查緝；上個月20日他將6包海洛因、1包安非他命（毛重0.24公克)藏在洋芋片罐夾層帶出門，當晚11時許，將車違停在新北市三重區龍濱路168號紅線上。

三重警分局員警巡邏經過，見蔡男坐在車內張望，不時看後座腳踏墊，警一靠近他馬上發動車子準備離開，見其怪異舉動，警方立刻要求蔡男下車配合盤查。蔡男一下車，刻意裝作一派輕鬆對警說：「你們隨便查沒有關係，車子沒有問題」。

警檢視車輛後，在後座腳踏墊上有洋芋片罐，隨手拿起來搖了一搖感覺不對，詢問蔡男怎麼裡面洋芋片只有一半，此時蔡男回說「這只是個洋芋片罐沒什麼」；這急忙回話警更覺有異仔細檢查，果然發現洋芋片罐底有被改裝，直接問蔡「裡面是塞了甚麼？」蔡男瞬間說不出話。

警打開罐底一看，赫見罐子下半部做夾層，裡面藏著6包海洛因（總毛重9.59公克）及1包安非他命（毛重0.24公克)一併帶回偵辦，偵詢時，蔡男坦承持有否認販賣，警詢後依違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。