　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

這洋芋片聲音怪怪的！　三重警察搖一搖...罐身掉出6包海洛英

記者戴上容／新北報導

新北市三重區48歲蔡姓男子在洋芋片罐內做夾層藏毒，日前他將車違停在龍濱路紅線上，三重警上前盤查見蔡男神色慌張，不時瞄向後座腳踏墊，警取出腳踏墊上的洋芋片罐，隨手一搖發現聲音不對，打開罐底一看赫見海洛英等毒品，偵訊後將蔡依法送辦。

▲▼ 洋芋片藏毒 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼ 蔡男改裝洋芋片罐藏毒。（圖／記者戴上容翻攝）

蔡姓男子有多項前科，目前從事鐵工行業，他暗地吸毒，將一洋芋片罐改裝做夾層藏毒，躲避警方查緝；上個月20日他將6包海洛因、1包安非他命（毛重0.24公克)藏在洋芋片罐夾層帶出門，當晚11時許，將車違停在新北市三重區龍濱路168號紅線上。

▲▼ 洋芋片藏毒 。（圖／記者戴上容翻攝）

三重警分局員警巡邏經過，見蔡男坐在車內張望，不時看後座腳踏墊，警一靠近他馬上發動車子準備離開，見其怪異舉動，警方立刻要求蔡男下車配合盤查。蔡男一下車，刻意裝作一派輕鬆對警說：「你們隨便查沒有關係，車子沒有問題」。

警檢視車輛後，在後座腳踏墊上有洋芋片罐，隨手拿起來搖了一搖感覺不對，詢問蔡男怎麼裡面洋芋片只有一半，此時蔡男回說「這只是個洋芋片罐沒什麼」；這急忙回話警更覺有異仔細檢查，果然發現洋芋片罐底有被改裝，直接問蔡「裡面是塞了甚麼？」蔡男瞬間說不出話。

警打開罐底一看，赫見罐子下半部做夾層，裡面藏著6包海洛因（總毛重9.59公克）及1包安非他命（毛重0.24公克)一併帶回偵辦，偵詢時，蔡男坦承持有否認販賣，警詢後依違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。

▲▼ 洋芋片藏毒 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼ 洋芋片藏毒 。（圖／記者戴上容翻攝）

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
iPhone 15 Pro酒紅色清晰照曝！　6亮點一次看
陳天仁4個月前大吵離家出走！　周孝安「1異常行為」惹火她
國軍曝1分15秒影片！　監視「山東艦」畫面罕曝光　
快訊／陳天仁證實情斷周孝安！　「和平離婚、好聚好散」
鄰居每晚11點「跟著YT奮戰1小時」　他入住崩潰
高雄警游泳「沉入池底」！　救生員急CPR仍身亡
熱水燙傷5歲女童！　幼兒園師還譏她「去吃狗餅乾」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

打招呼被「摸腰緊掐」女師嚇傻！校長喊：我手有病　法官狠打臉

撂人投注站內逞兇「掃把旗桿狂扁」　勒頸圍毆成傷...4男下場曝

心碎媽PO網爆幼師「熱水燙傷女兒」　園方：絕未凌虐歧視

這洋芋片聲音怪怪的！　三重警察搖一搖...罐身掉出6包海洛英

高雄警游泳「沉入池底」！救生員CPR畫面曝　警消接手送醫仍不治

花蓮2男酒後翻臉互毆　1男被「KO倒地」緊急送醫

熱水燙傷5歲童！幼兒園師還譏「去吃狗餅乾」　慈母PO網控訴

快訊／台南男遭丟包醫院！「右胸中彈、有刀傷」搶救不治

快訊／恐怖畫面曝！台中清水大貨車失控衝路邊撞3車　4人受傷

桃園鬧區旗牌社成賭場　消費滿額送泡麵「還有學生優惠方案」

送肉粽取活雞鴨血破煞　正妹不畏沖煞勇闖救助

具俊曄聽「神經病」噴笑：小S教的　喊話劉在錫「不要忘了請她吃飯」

澎恰恰欠債又變多？認犯致命錯誤　「怪自己太笨」：十輩子還不完

遭88槍案「紅龜」斷雙掌　囡仔昌駕車自撞翻覆亡

萌貓妨礙齋戒月祈禱　又爬又蹭親完就逃

20友出遊灌酒性情大變　又哭又叫爆笑吼：放過我

被冷到？蝙蝠突打噴嚏　嚶一聲+用翅膀包緊緊

世界盃拔河錦標賽摘金2連霸　台代表隊擊敗巴斯克為國爭光

李多慧做豬鼻子「從沒整形過」 來台倒數曝加入樂天桃猿關鍵

滑雪時發現有人遭活埋 男冷靜應對深挖2米救援

打招呼被「摸腰緊掐」女師嚇傻！校長喊：我手有病　法官狠打臉

撂人投注站內逞兇「掃把旗桿狂扁」　勒頸圍毆成傷...4男下場曝

心碎媽PO網爆幼師「熱水燙傷女兒」　園方：絕未凌虐歧視

這洋芋片聲音怪怪的！　三重警察搖一搖...罐身掉出6包海洛英

高雄警游泳「沉入池底」！救生員CPR畫面曝　警消接手送醫仍不治

花蓮2男酒後翻臉互毆　1男被「KO倒地」緊急送醫

熱水燙傷5歲童！幼兒園師還譏「去吃狗餅乾」　慈母PO網控訴

快訊／台南男遭丟包醫院！「右胸中彈、有刀傷」搶救不治

快訊／恐怖畫面曝！台中清水大貨車失控衝路邊撞3車　4人受傷

桃園鬧區旗牌社成賭場　消費滿額送泡麵「還有學生優惠方案」

261萬新店公寓「踩遍法拍地雷」　達人一眼認：萬年流標

一手握不住！高雄必吃爆餡黑、紫金雙享飯糰　超厚漢堡吃到掉下巴

認同馬英九堅定中華民國立場　朱立倫諷蔡英文：去讀讀憲法怎麼寫的

李多寅豪華禮服大有來頭！「紐約三大設計師」之一操刀　驚人價格曝

超市百樣食材「買1送1」　引進全台唯一可生吃「龜毛生食蛋」

護照被丟包「求償57萬」挨酸　苦主霸氣開捐：錢換不回5天假期

林安可何時歸隊就看實戰打擊　古林睿煬二軍再2次先發

青埔盃慢速壘球錦標賽登場　16勁旅拚戰雲林爭冠

陸稱「海巡06」對馬祖籍客船實施監護　管碧玲曝照片打臉：不符事實

打招呼被「摸腰緊掐」女師嚇傻！校長喊：我手有病　法官狠打臉

2歲兒見母討奶喝「拍乳扯衣」 媽咪無奈QQ：在外也這樣

社會熱門新聞

靜宜女大生找到了！　網曝：男友不走她不走

即／豐濱台11線花蓮客運衝落橋下　傷亡不明搶救中

超正護理師獻身醫美名醫！開心喊：高潮好幾次

「囡仔昌」車禍亡！斷掌復仇記落幕

500萬隻蜜蜂被毒死　舖成蜂屍地毯：夭壽喔

凱基松山哥長相曝　高端疑爽賺上億

斷掌開BMW自撞亡　「囡仔昌」國道搶救畫面曝

2車對撞！花蓮客運「墜3層樓高」　釀1死5傷

姜建利逃獄是為了見她　接應女身分曝光

照顧病妻太辛苦　高雄透天厝大火老夫妻身亡

靜宜女大生到緬甸　爆是為了新男友

囚禁14小時遭性侵！女傳「9、5」求救

靜宜失聯女大生　前後男友都「有詐」

快訊／台南男「右胸中彈」遭丟包醫院　搶救不治

更多熱門

相關新聞

高雄警游泳「沉入池底」　救生員救起CPR畫面曝

高雄警游泳「沉入池底」　救生員救起CPR畫面曝

高雄市三民區一間游泳池，昨(7日)上午發生溺斃意外，張姓救生員發現一名泳客溺水後，立即將他救起，而當時進行CPR搶救的畫面也曝光，遺憾的是溺水者送醫後仍不治，而溺水者的身分則是警察。

即／清水大貨車方向盤失靈　衝路邊撞3車

即／清水大貨車方向盤失靈　衝路邊撞3車

桃園鬧區旗牌社成賭場　還有學生優惠方案

桃園鬧區旗牌社成賭場　還有學生優惠方案

共軍環台軍演　陸委會：台灣不會退縮屈從

共軍環台軍演　陸委會：台灣不會退縮屈從

台15線砂石車自撞翻覆！大量土石橫堵車道　

台15線砂石車自撞翻覆！大量土石橫堵車道　

關鍵字：

洋芋片三重毒品影音

讀者迴響

熱門新聞

知名電台主持人逝！發病1小時就離世

靜宜女大生找到了！　網曝：男友不走她不走

周孝安陳天仁爆離婚！網揪2細節：越看越奇怪

即／豐濱台11線花蓮客運衝落橋下　傷亡不明搶救中

IG網紅「床墊放陽台」拍美照　網怒：丟臉到國外

打敗adidas「1品牌一堆妹子穿！」內行：回不去了

超正護理師獻身醫美名醫！開心喊：高潮好幾次

彈頭42歲考上北醫！收通知淚謝周杰倫

房務哥掀開棉被見「超噁一幕」　網喊不對勁

普發刷存簿「60萬存款消失」！儲戶嚇壞求救

天團剛宣布回歸！成員驚傳離世

打敗漫威　「超夯1動畫」上映首日票房破3千萬

台灣鳳梨變中國產　她一吼當天秒改

4人棄醫牙讀「台大這系」！十年現況曝光

許瑋甯、邱澤結婚2年「罕見放閃」！

更多

最夯影音

更多
送肉粽取活雞鴨血破煞　正妹不畏沖煞勇闖救助

送肉粽取活雞鴨血破煞　正妹不畏沖煞勇闖救助
具俊曄聽「神經病」噴笑：小S教的　喊話劉在錫「不要忘了請她吃飯」

具俊曄聽「神經病」噴笑：小S教的　喊話劉在錫「不要忘了請她吃飯」

澎恰恰欠債又變多？認犯致命錯誤　「怪自己太笨」：十輩子還不完

澎恰恰欠債又變多？認犯致命錯誤　「怪自己太笨」：十輩子還不完

遭88槍案「紅龜」斷雙掌　囡仔昌駕車自撞翻覆亡

遭88槍案「紅龜」斷雙掌　囡仔昌駕車自撞翻覆亡

萌貓妨礙齋戒月祈禱　又爬又蹭親完就逃

萌貓妨礙齋戒月祈禱　又爬又蹭親完就逃

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面