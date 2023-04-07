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高雄透天厝大火「老夫妻身亡」　死者女兒曝：父嘆照顧病妻太辛苦

記者吳奕靖、林彥臣／高雄報導

高雄市三民區合江街一處透天厝7日20時11分發生火警，造成一對夫妻死亡，經警方初步調查發現，這起火警發生的原因恐非單純意外。根據死者的女兒表示，母親因疾病加上行動不便，長期由父親負責照顧，但今上午父親來電，表示自己也得洗腎，照顧病妻實在太辛苦，「要死就一起死」。

警方調閱附近監視器畫面還發現，男屋主今晚7時還有出門倒垃圾，回家後刻意支開家中協助照顧妻子的外籍看護，死者女兒同時間也接獲外籍看護的電話，表示男屋主要她去度假幾天再回來。警方根據這些跡象研判，男屋主有可能是心生要與妻子一同輕生的念頭，才引發這場火警。

▲▼高雄市三民區合江街一處透天厝發生火警。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市三民區合江街一處透天厝發生火警。（圖／記者吳奕靖翻攝）

消防局在火調時也發現，監視器畫面顯示火災發生前，男屋主自行將一個金爐搬到一樓屋內，消防火調人員事後卻在金爐內發現煤炭而非金紙，種種不合常理的跡象，讓警消人員懷疑應該不是意外所引發的火災。

有關先前報導1名外籍移工失聯受困一事，家屬表示與移工已取得聯絡，並未失聯。

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