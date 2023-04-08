炸雞控嗨翻了！　速食店「2公斤腿排桶下殺67折吃」只有4天

▲2公斤炸雞桶下殺67折吃。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

炸雞控嗨翻！人氣速食店「拿坡里」驚喜祭出「2公斤炸雞桶」限時優惠，相較原價可是直接下殺67折吃，俗到爆表，今（8）日趕緊衝了。另，漢堡王近日也推最新「超殺優惠券」，有4大品項買1送1、99元個人套餐，通通別放過。

▲每一桶腿排桶淨重至少1公斤。

拿坡里限時快閃優惠來了，連4天爽吃「2公斤腿排桶下殺67折」，即日起至4月11日限定登場，其炸雞是使用台灣國產雞肉醃製入味後裹上義式炸雞粉，現點現炸，口感酥脆微辣，每一桶淨重至少1公斤，炸雞控的小確幸趕緊收下。

▲漢堡王最新優惠券。

另，漢堡王近日也祭出最新「江湖救急優惠券」，一共網羅5大系列共27種超殺好康，其中，有「4大人氣品項買1送1」，包括脆洋蔥牛肉堡、4塊雞塊、激浪汽水及辣薯球，還有8種「個人超省餐」，其中，4大漢堡組合可是只要99元，像是西部小華堡+4塊雞塊+中杯可樂、經典脆雞堡+小薯+中杯可樂等，划算爆表。

除外還有8種銅板點心，像是蘋果派、洋蔥圈等，最低只要花35元就能吃到，以及「雙人激省餐」、「店長超推薦」等優惠，即日起至5月31日限時開吃，提醒此優惠不適用於兒童樂園、機場及竹科台積P1、台中美光、南科台積店等商場店。